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Очередное обещание Маска уже не кажется фантастикой: SpaceX может догнать Google по мощностям ИИ-ЦОД за полтора года

Илон Маск (Elon Musk) уверен, что в 2027 году SpaceX сможет построить дата-центры общей мощностью 10 ГВт. С учётом уже имеющихся 3 ГВт компания всего за полтора года создаст столько же вычислительных мощностей, сколько Google за всё время своего существования. Аналитики полагают, что при стечении благоприятных обстоятельств этот прогноз может стать реальностью, что сделает SpaceX самым быстрорастущим гиперскейлером в мире.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Эксперты оценили темпы строительства ЦОД Colossus 1 и Colossus 2. В общей сложности на отслеживаемых площадках, включая объекты Colossus и Starbase, может быть развёрнуто до 9 ГВт вычислительных мощностей. Судя по скорости появления оборудования, проектная мощность энергоснабжения Colossus 2 вырастет с 0,4 ГВт в январе до 2,4 ГВт к концу текущего года.

На территории комплекса размещены 89 турбин, способных вырабатывать около 2,5 ГВт энергии, но из-за экологических норм и ограничений на выбросы компании будет разрешено использовать эту генерацию лишь на уровне 1,24 ГВт. Из централизованной энергосети будет поступать ещё 1,2 ГВт, а 1377 аккумуляторных систем Tesla Megapack будут восполнять нехватку энергии в периоды пиковых вычислительных нагрузок.

По состоянию на 25 сентября в системе Colossus 2 уже задействовано 550 000 графических процессоров, предположительно, на существующих объектах, известных как Macrohard и Macroharder. Сообщается, что SpaceX стремится в кратчайшие сроки подготовить площадки под названиями Gun Range и Project SPAM. Судя по фотографиям, строительство идёт быстрыми темпами: там, где ещё несколько месяцев назад была голая земля, теперь появились сооружения — хотя пока нет подтверждений, что внутри уже установлены стойки с GPU.

Аналитики отмечают, что SpaceX начинает работы задолго до того, как будет окончательно решён вопрос с энергоснабжением и доставлено необходимое оборудование. Эксперты полагают, что Tesla производит механическое и электрическое оборудование в виде готовых модулей, которые можно использовать сразу после доставки с завода или прямо с грузовиков, что помогает компании обойти некоторые нормативные ограничения.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Спрос на вычислительные мощности дата-центров в настоящее время многократно превышает предложение, поэтому игроки рынка готовы платить любые деньги за доступ к ресурсам. Однако само по себе строительство объектов ещё не означает, что они действительно работают или функционируют с ожидаемой производительностью. Вопросы зонирования, получение разрешений, подключение к энергосети, ограничения по выработке электроэнергии, водоснабжение, а также протесты со стороны общественности — вот лишь некоторые из проблем при строительстве ЦОД.

Ни одна из этих проблем не связана непосредственно с наличием или установкой вычислительного оборудования. Значительная часть ускорителей ИИ лежит на складах, ожидая момента, когда их можно будет наконец установить в серверные стойки и запустить в работу. Глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) следующим образом прокомментировал создавшуюся ситуацию: «У вас может быть целая гора чипов на складе, которые просто некуда подключить. По сути, именно с этим я сегодня и сталкиваюсь».

В Starbase сейчас полным ходом идёт строительство двух дата-центров, что указывает на стремление SpaceX масштабировать успех Colossus. Такие темпы возможны потому, что большая часть инфраструктуры и оборудования для энергоснабжения производится силами самой компании — в частности, за счёт производственных мощностей Tesla.

Строительство дата-центра — процесс, состоящий из множества взаимосвязанных элементов. Даже если Colossus 2 будет завершён в самые сжатые сроки, это ещё не гарантирует, что SpaceX сможет повторить этот успех на других своих площадках. Тем не менее, компания явно развивает это направление быстрее остальных участников рынка. В конечном счёте, в условиях «золотой лихорадки» в сфере ИИ побеждает тот, кто приходит первым.

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Теги: spacex, дата-центры, строительство
spacex, дата-центры, строительство
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