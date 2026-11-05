«Лучший дисплей для ноутбука»: первые обзоры новых MacBook Pro расхваливают OLED, но не сенсорное управление

В Сети появились первые обзоры новых MacBook Pro с дисплеями OLED и поддержкой сенсорного управления. Все авторы в восторге от экрана, почти все сетуют на высокую цену, а к наличию сенсорного управления относятся довольно равнодушно. Apple по обыкновению уверяет, что это лучшие MacBook, которые компания когда-либо выпускала, и делает упор на сенсорном экране, хотя раньше в компании категорически отвергали саму возможность их появления.

14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro с дисплеями PROLED XDR наконец-то попали в руки экспертов. В целом, все опубликованные на данный момент обзоры полны восторженных отзывов, а критики практически нет. Правда, сенсорному экрану в них уделено лишь мимолётное внимание. При этом многие авторы обзоров вспоминают, что Стив Джобс (Steve Jobs) не любил сенсорные экраны на ноутбуках, но соглашаются с новым главой Apple Джоном Тернусом (John Ternus), что сейчас самое подходящее время для их внедрения.

«Он великолепен во всех отношениях, — пишет издание Mashable. — К тому же, у него есть сенсорный экран — ну, пусть будет». Называя новинку «первым безоговорочным успехом эпохи Тернуса», авторы обзора подчёркивают: «Самое интересное в этом устройстве от Apple — невероятный дисплей PROLED XDR» и признают, что в Apple ничуть не преувеличивали, называя этот экран лучшим в индустрии. «Этот ноутбук — просто бомба, а главный его козырь — потрясающий дисплей PROLED XDR, — резюмирует Mashable. — Он невероятен».

В видеообзоре на YouTube ресурс Tom's Guide отмечает, что сенсорное управление — это «громкий заголовок года», но по-настоящему важен здесь именно экран. По мнению автора обзора, «это лучший дисплей для ноутбука, который мне когда-либо доводилось тестировать».

По мнению авторов издания Trusted Reviews, хотя в устройстве появился сенсорный экран, «настоящий восторг» вызывает именно качество самого дисплея. «OLED-экраны в ноутбуках — не новинка; они довольно часто встречаются в устройствах на Windows, причём даже в бюджетных моделях, — сказано в обзоре. — Но в Mac такой дисплей появился впервые. И он просто великолепен».

Заголовок обзора от Gizmodo предельно конкретен: «К чёрту сенсорные экраны — это все равно лучший Mac». Авторы хвалят наличие сенсорного управления, но уверены, что «пользоваться сенсорным дисплеем владельцы будут не так уж часто». Журналисты Gizmodo также отметили качество звука: «Аудиосистема по-прежнему включает шесть динамиков, в том числе четыре низкочастотных излучателя с подавлением вибраций, однако обновлённые драйверы обеспечивают гораздо более чистое звучание, чем раньше». Авторы предположили, что это устройство станет «любимым гаджетом для потребления самого разного контента».

PC Magazine отмечает, что новый ноутбук лишь «немного мощнее» предыдущей версии. Издание критикует «шумные вентиляторы системы охлаждения при высокой нагрузке», а также базовый экран без нанотекстурного покрытия, на котором остаются следы. Тем не менее, в заключении говорится, что новый MacBook Pro задаёт «новую планку для сенсорных экранов в ноутбуках». PC Magazine присудило новому MacBook Pro 4,5 звезды и награду «Выбор редакции».