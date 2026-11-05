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Sony сообщила, что разработка PlayStation 6 идёт по графику — а продажи PS5 достигли 97,9 млн консолей

Компания Sony в рамках отчёта по итогам предыдущего квартала сообщила, что создание игровой консоли PlayStation 6 продвигается «по графику» и в предстоящем году компания намерена добиться «значительного прогресса». Но компания по-прежнему не готова раскрыть сроки выпуска приставки следующего поколения.

Источник изображений: Sony

Источник изображений: Sony

Ранее генеральный директор Sony Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) заявил журналистам, что компания пока не определилась с датой выпуска PlayStation 6, но «активно инвестирует в новую платформу». Тем не менее, некоторые аналитики ожидают, что консоль появится в 2028 году — уже после того, как PlayStation прекратит продажи игр на физических носителях.

«Для обеспечения будущего роста мы придаём ей [PlayStation 6] огромное значение и готовы направлять необходимые средства, — заявил Тотоки. — Наша задача — поддерживать устойчивость платформы, тщательно продумывая при этом рациональность инвестиций. Подробности мы раскроем в подходящий момент в будущем».

Однако некоторые аналитики полагают, что выход PlayStation 6 вряд ли состоится в ближайшем будущем, а прежние прогнозы относительно сроков её появления могут быть неточными. По их мнению, Sony рассчитывает продлить жизненный цикл PS5, поэтому выпуск PS6, скорее всего, задержится дольше, чем многие ожидали.

Согласно финансовому отчёту Sony, за третий квартал было продано 2,6 млн консолей PS5, в результате чего общий объём продаж достиг 97,9 млн устройств. Рост продаж в игровом сегменте составил 9 %, а операционная прибыль увеличилась на 89 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Sony повысила прогнозы как по объёму продаж в игровом сегменте, так и по операционной прибыли. Аналитики объясняют это беспрецедентным количеством предзаказов на GTA 6 и успешностью собственных проектов компании. Продажи игры Wolverine превысили 2,4 миллиона копий, а число ежемесячных активных пользователей в сентябре достигло 127 миллионов — рекордный показатель для этого месяца.

Комментируя влияние глобального дефицита комплектующих на PlayStation 5, в Sony отметили, что компании удалось компенсировать рост издержек «за счёт корректировки маркетинговых акций и ценообразования, а также дополнительного сокращения расходов». Ожидается, что рентабельность аппаратного обеспечения останется на уровне предыдущего финансового года. Компания также сообщила, что уже обеспечила необходимые запасы компонентов памяти на следующий финансовый год, который начнётся в апреле 2027 года.

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Теги: sony ps5, sony ps6, продажи, разработка, финансовые результаты, прогноз
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