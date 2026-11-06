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Преступники угнали шесть паллет с чипами Nvidia на сумму $11,4 млн и увезли их куда-то в продуктовом грузовике

На фоне растущего спроса и цен на компьютерное оборудование кражи графических процессоров стали распространённым криминальным «бизнесом». Сообщается об очередном подобном хищении — пропала партия оборудования Nvidia стоимостью $11,4 млн. Груз на шести паллетах был отправлен из Окленда в Техас, однако по дороге был перехвачен и перегружен на грузовик, замаскированный под транспортное средство для доставки продуктов.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

В конечном итоге след автомобиля с украденными графическими процессорами затерялся в округе Сан-Бернардино, а в полицейское управление Окленда поступило заявление о краже. О задержании подозреваемых пока не сообщается, однако правоохранительные органы продолжают расследование. Инцидент вызвал обеспокоенность экспертов по поводу безопасности транспортировки дорогостоящей техники.

Официальные лица заявляют о возможных рисках для национальной безопасности, связанных с попаданием передовых вычислительных устройств на чёрный рынок. Чипы, подобные украденным, за пределами США стоят примерно в два раза дороже. По свидетельствам аналитиков, если в США готовый сервер с ускорителями ИИ оценивается в $550 000, то на внешнем чёрном рынке его цена может достигать миллиона долларов и более

Похожий случай произошёл в Бразилии: в международном аэропорту Гуарульюс пропали две паллеты с видеокартами Nvidia GeForce RTX 5090, общая стоимость которых оценивается примерно в $470 000. Груз прошёл таможенное оформление 24 сентября, но уже на следующий день исчез. В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастны сотрудники аэропорта: бразильская полиция установила личности трёх работников, подозреваемых в содействии краже.

Ситуация приняла неожиданный оборот, когда одна из украденных видеокарт Zotac RTX 5090 была выставлена ​​на продажу на бразильской онлайн-площадке OLX по цене более $6000. В объявлении были представлены чёткие фотографии серийного номера устройства, что позволило связать его с пропавшей партией товара. На данный момент объявление уже удалено, а местонахождение остальных видеокарт остаётся неизвестным.

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Теги: кража, видеокарты, ускоритель ии, графические процессоры, криминал
кража, видеокарты, ускоритель ии, графические процессоры, криминал
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