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YMTC хочет выпускать передовую NAND почти без западных технологий — 70 % оборудования на новом заводе будет китайским

Компания YMTC, крупнейший производитель флеш-памяти в Китае, намерена использовать до 70% оборудования отечественного производства на своём четвёртом заводе с целью замещения зарубежных технологий на фоне экспортных ограничений США. Предприятие построят в Ухане, где находится штаб-квартира компании.

Источник изображения: YMTC

Источник изображения: YMTC

Строительство нового предприятия, по сообщению Reuters, планируется начать в 2027 году. Завод будет выпускать наиболее передовые NAND-чипы с более чем 300 вертикально расположенными слоями ячеек памяти. Это позволит повысить плотность хранения информации и размещать больше данных на чипе прежнего физического размера. Основными направлениями применения продукции станут центры обработки данных и системы искусственного интеллекта.

По сведениям источников Reuters, знакомых с планами компании, YMTC пока провела только предварительные переговоры с потенциальными поставщиками и не разместила официальных заказов. Для сравнения, на третьем заводе производителя, который должен начать работу до конца 2026 года, на китайское оборудование приходится немногим более половины закупок. Таким образом, новый объект должен стать следующим этапом перехода компании на отечественную производственную базу.

Речь прежде всего идёт об установках для очистки, полировки и травления кремниевых пластин. Китайские компании уже поставляют большую часть оборудования для очистки и полировки на производственные линии YMTC, а также добились прогресса в создании установок для формирования глубоких вертикальных структур NAND-памяти. При этом производитель по-прежнему зависит от зарубежных поставщиков в области литографии и других сложных производственных процессов.

Планы YMTC связаны с ограничениями США на поставки полупроводниковых технологий. В декабре 2022 года Министерство торговли США внесло компанию в список Entity List («Список организаций» — перечень лиц, подпадающих под экспортный контроль США), после чего американским поставщикам потребовались специальные лицензии для продажи YMTC определённого оборудования и технологий.

Ограничения также затрудняют расширение производственных мощностей Samsung Electronics и SK Hynix в Китае. Для поставок американского оборудования им необходимо ежегодно получать разрешения Вашингтона, который не намерен одобрять поставки, позволяющие существенно увеличить мощности или провести крупные технологические модернизации.

Ранее YMTC также объявила о планах строительства двух дополнительных предприятий в Ухане, в результате чего общее количество заводов должно достигнуть пяти. Каждый из третьего, четвёртого и пятого заводов после выхода на полную мощность сможет обрабатывать около 100 000 кремниевых пластин ежемесячно, что в совокупности позволит более чем вдвое увеличить производственные мощности компании.

По данным исследовательской компании Omdia, доля YMTC на китайском рынке NAND-памяти во втором квартале 2026 года достигла 38,5 % против 28 % в 2025 году. Компания обошла Samsung и стала крупнейшим производителем NAND-памяти в Китае.

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Теги: ymtc, китайские производители, nand-память, nand-флеш
ymtc, китайские производители, nand-память, nand-флеш
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