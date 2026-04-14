реклама
Китай разгоняет производство памяти: YMTC построит ещё два завода по выпуску NAND

Внутренний китайский рынок предоставлять большие возможности для сбыта продукции, чем и пользуются его участники. Тем не менее, с точки зрения бурного развития инфраструктуры искусственного интеллекта китайский рынок подчиняется тем же тенденциям, что и мировой. YMTC готова построить в Китае ещё два завода по выпуску памяти, предвкушая сохранение высокого спроса на этот вид компонентов.

Источник изображения: YMTC

Как отмечает Reuters, крупнейший в Китае производитель памяти типа NAND уже почти достроил новое предприятие, поэтому вместе с двумя будущими их общее количество вырастет до трёх штук. Если все они будут введены в строй, это позволит YMTC более чем удвоить объёмы производства памяти. В случае с китайскими производителями полупроводниковых компонентов всё усугубляется тем, что власти страны заинтересованы в импортозамещении, поэтому темпы развития местной полупроводниковой отрасли определяются не только общемировыми тенденциями.

Три новых предприятия, с учётом уже строящегося, смогут при выходе на проектную мощность ежемесячно обрабатывать по 100 000 кремниевых пластин. Сейчас YMTC располагает двумя фабриками, способными ежемесячно обрабатывать по 200 000 кремниевых пластин. По всей видимости, оснащение новых предприятий необходимым оборудованием для YMTC в условиях американских санкций будет не столь простой задачей, но для выпуска памяти не требуется передовая литография, на которую направлена основная часть американских экспортных ограничений.

Строящееся в Ухане предприятие YMTC к концу 2027 года должно выйти на обработку 50 000 кремниевых пластин в месяц, а в эксплуатацию будет введено до конца этого года. Здание уже возведено, сейчас происходит монтаж оборудования, причём более половины из требуемого ассортимента поставляется китайскими производителями. Фактически, YMTC может выпускать даже память типа HBM, используя оборудование китайского происхождения. Под санкциями США сама YMTC находится с декабря 2022 года. Где и когда появятся два новых предприятия компании, Reuters узнать не удалось. На мировом рынке YMTC формально занимает 11,8 % сегмента NAND, но по факту её продукция слабо представлена за пределами Китая. К началу следующего года доля YMTC на мировом рынке NAND может превысить 14 %, по прогнозам UBS. Часть новых мощностей компания выделит под выпуск DRAM — по крайней мере, она уже снабжает клиентов образцами какой-то LPDDR, и надеется получить от них обратную связь до конца текущего года.

Теги: ymtc, nand, производство микросхем, слухи, китайские производители
