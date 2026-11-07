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Расследование показало, что США разрешили закупать чипы Nvidia несуществующим китайским компаниям

Министерство торговли США одобрило поставку чипов Nvidia H200 целому ряду китайских компаний. Как выяснилось в результате расследования The New York Times, некоторые из них связаны с фирмами, находящимися под санкциями по соображениям национальной безопасности, а некоторые существуют только «на бумаге».

Источник изображения: NVIDIA

Источник изображения: NVIDIA

Например, по пекинскому адресу в промышленном парке, указанному компанией New Matrix, которой администрация Дональда Трампа (Donald Trump) разрешила использовать передовые чипы Nvidia при сборке компьютеров, предназначенных для создания ИИ-систем, можно увидеть лишь пустующее помещение. В списке арендаторов в этом здании она не значится. Сотрудники управляющей компании промышленного парка сообщили, что у них нет никаких сведений о такой фирме.

По состоянию на 6 ноября на сайте New Matrix нет ни списка сотрудников, ни вакансий, ни информации об истории компании. При этом, согласно данным аналитической платформы WireScreen, двое основных владельцев New Matrix фигурируют в документах компаний, связанных с китайской частной инвестиционной фирмой Wise Road, находящейся под санкциями, и её основателем — Ли Бинем (Li Bin), который также занимает пост председателя правления принадлежащего государству технологического конгломерата Tsinghua Unigroup. В 2021 году одна из дочерних структур Tsinghua Unigroup, компания New H3C Semiconductor Technologies, была включена в чёрный список Entity List из-за сотрудничества с китайскими военными.

Ранее The New York Times сообщала о выдаче лицензии на получение чипов H200 китайской фирме Maginfra. Она тоже была одобрена не в качестве конечного покупателя чипов, а как компания, которая должна использовать их для сборки ИИ-серверов по заказу другого клиента.

При посещении в сентябре корреспондентом The New York Times офиса Maginfra в Китае, в нём не было сотрудников — лишь несколько стульев и пустые столы. По мнению аналитиков, компания Maginfra является ответвлением корпорации Inspur, которую внесли в санкционный список Entity List из-за сотрудничества с китайскими военными. Maginfra и Inspur связаны общими кадрами и патентами; обе компании находятся в государственной собственности.

The New York Times привела ещё ряд подобных примеров, вызывающих вопросы о том, насколько тщательно в США проводят проверку кандидатов на получение лицензий на поставку передовых чипов Nvidia. «У меня возникают серьёзные опасения, что ни Министерство торговли, ни компания Nvidia не проводят должной проверки, необходимой для того, чтобы гарантировать соблюдение условий лицензирования», — заявила Лайза Тобин (Liza Tobin), занимавшая пост директора по Китаю в Совете национальной безопасности Белого дома США.

Как сообщалось, Министерство торговли США одобрило закупки или использование чипов Nvidia H200 примерно двум десяткам китайских компаний, включая Baidu, BYD, шанхайское подразделение Tesla, Alibaba, Tencent, ByteDance и ZTE Kangxun Telecom.

Вместе с тем, прямые поставки в Китай в настоящее время составляют лишь ничтожную долю выручки Nvidia. В квартале, завершившемся в июле, поставки чипов H200 клиентам в Китае принесли компании менее 1 % выручки от сегмента ЦОД.

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Теги: nvidia, nvidia h200, сша, китай, санкции
nvidia, nvidia h200, сша, китай, санкции
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