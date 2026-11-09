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Инсайдеры раскрыли планы Ubisoft на Assassin’s Creed про Древний Рим, а Codename Hexe придётся подождать

Мрачный псевдоисторический ролевой боевик с открытым миром Assassin’s Creed Codename Hexe (кодовое название) от французского издателя и разработчика Ubisoft придётся ждать дольше, чем предполагалось.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Напомним, Codename Hexe была подтверждена осенью 2022 года вместе с Codename Red (будущая Assassin’s Creed Shadows). По слухам, прошедшей зимой игра «переехала» на 2027-й, а теперь стала жертвой новой задержки.

Как сообщил проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) с портала Insider Gaming, команда Assassin’s Creed Codename Hexe столкнулась с некими внутренними трудностями, в связи с чем релиз откладывается до 2028 года.

По данным Insider Gaming, проблемы начались прошлой осенью со скандальным уходом босса Assassin’s Creed Марка-Алексиса Коте (Marc-Alexis Côté). Вслед за этим Codename Hexe покинули творческий руководитель и глава разработки.

Ранее сообщалось, что Codename Hexe будет игрой про охоту на ведьм в Священной Римской империи образца XVI века и позиционируется как «самая мрачная Assassin’s Creed в истории». Презентация проекта запланирована на 2027 год.

Тем временем французский блогер и датамайнер j0nathan, специализирующийся на играх Ubisoft, в новом видео на своём YouTube-канале раскрыл существование двух секретных игр Assassin’s Creed:

  • Assassin’s Creed Mars (кодовое название) отправит игроков в Древний Рим — j0nathan предполагает, что антураж связан с сериалом Netflix по Assassin’s Creed;
  • мобильный боевик Assassin’s Creed Pocket (тоже рабочее название) перенесёт пользователей в Иерусалим.

В Insider Gaming также слышали об этих проектах. По всей видимости, в графике релизов Mars и Pocket находятся даже дальше, чем Codename Hexe. Хендерсон не рассчитывает на выпуск раньше 2029 года.

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Теги: assassin’s creed codename hexe, ubisoft, ролевой экшен
assassin’s creed codename hexe, ubisoft, ролевой экшен
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