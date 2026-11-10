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Reddit запустит ИИ в пользовательские обсуждения товаров — чтобы превратить их в полноценные обзоры

Вскоре после объявления о планах перевести платформу на модель, требующую обязательной авторизации, Reddit представляет функцию, которая может сделать сайт более привлекательным для тех, кто ищет информацию о товарах в интернете. Сегодня компания анонсировала Reddit Reviews («Обзоры Reddit») — инструмент, который превращает обсуждения различных товаров в обзоры, включающие основные тезисы и выводы, сделанные пользователями в разных сообществах платформы.

Источник изображения: Brett Jordan / Unsplash

Источник изображения: Brett Jordan / Unsplash

Функция Reddit Reviews использует искусственный интеллект для анализа дискуссий, в которых пользователи делятся своим опытом использования товаров. В таких обсуждениях люди часто рассказывают, как продукт проявил себя в деле, почему он оказался неудачным или на какие компромиссы стоит пойти перед покупкой. Личные отзывы и рекомендации помогают потребителям понять, подходит ли им конкретный продукт.

Компания тестировала новый инструмент с февраля: сначала он был доступен пользователям из США в таких категориях, как «Электроника», «Видеоигры» и «Красота и здоровье». В сентябре тестирование расширилось, охватив также категории «Дом и сад» и «Мода и одежда». Теперь Reddit Reviews становится доступным для всех пользователей в США, как в мобильных приложениях для iOS и Android, так и в веб-версии. На начальном этапе функция охватывает около 10 000 товаров. Со временем она будет распространена на другие категории товаров и выйдет за пределы США.

Чтобы воспользоваться ею, пользователи Reddit могут найти нужный товар или категорию через строку поиска в приложении либо нажать на выделенное название товара в чьём-либо комментарии. После этого на странице под заголовком «Что говорят люди» будет представлено краткое резюме основных обсуждений. Там же приводится наглядная статистика: сколько комментариев носят положительный, отрицательный или нейтральный характер, а также что именно пользователям понравилось или не понравилось в товаре.

Источник изображения: Reddit

Источник изображения: Reddit

Пользователи могут просматривать комментарии, фильтровать их по темам или переходить к исходному обсуждению, чтобы задать дополнительные вопросы и получить советы. Из обзора конкретного товара можно вернуться к общему списку категории, чтобы рассмотреть другие похожие продукты и сравнить доступные варианты. Функция запускается накануне оживлённого сезона праздничных покупок — периода, когда люди уделяют гораздо больше времени изучению товаров в интернете, прежде чем совершить крупные приобретения.

Учитывая развитие генеративного искусственного интеллекта и распространение ботов, сфера обзоров и отзывов становится уязвимой для астротёрфинга — имитации общественной поддержки бренда. Термин происходит от названия американской компании AstroTurf, производящей искусственное покрытие для стадионов, которое имитирует траву, подобно тому, как сфабрикованная общественная инициатива имитирует настоящую.

Поскольку новый инструмент Reddit превращает стихийные обсуждения в структурированный формат обзоров, платформа может стать привлекательной мишенью для подобных фальшивых отзывов и рекомендаций. Reddit утверждает, что разработала меры по борьбе с подобными злоупотреблениями. Среди них — привлечение модераторов из числа реальных пользователей, чтобы, по замыслу компании, должно повысить достоверность обзоров.

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Теги: reddit, обсуждения, обзоры, искусственный интеллект
reddit, обсуждения, обзоры, искусственный интеллект
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