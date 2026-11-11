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Похождения Хуанга могут обернуться подарком для AMD — Nvidia рискует сократить заказы на чипы

Nvidia внезапно оказалась под пристальным вниманием общественности и властей из-за признания гендиректора компании Дженсена Хуанга (Jensen Huang) во внебрачной интимной связи; инцидент породил опасения по поводу национальной безопасности США. Это поставило вопросы о возможном влиянии случившегося на бизнес компании и её цепочку поставок — она может сократить объёмы заказов у TSMC.

Источник изображения: nvidia.com

Источник изображения: nvidia.com

Nvidia может сократить объёмы заказов на чипы, что затронет таких поставщиков как TSMC и ASE, допускают представители компаний в цепочке поставок. Если это произойдёт высвободившиеся мощности на предприятиях TSMC могут достаться AMD, а также разработчикам ASIC: Broadcom, MediaTek, Alchip и GUC.

Некоторые поставщики ASIC уже расширяют свою деятельность в сфере ускорителей искусственного интеллекта. MediaTek, в частности, в 2027 году планирует получить от своего первого ИИ-ускорителя $16 млрд и уже привлекла второго заказчика. Alchip получила заказ на разработку ASIC от ещё одного крупного американского клиента и ожидает роста выручки в 2027–2028 гг. Существующие производственные планы позволяют этим компаниям удовлетворить дополнительный спрос — он возникает с диверсификацией закупки чипов облачными провайдерами.

Более выгодное положение может занять и AMD — спрос на её продукцию для центров обработки данных по-прежнему превышает предложение. Крупные облачные провайдеры расширяют использование процессоров EPYC, растёт спрос на ИИ-ускорители и стоечные решения, сообщила гендиректор Лиза Су (Lisa Su). Стартовали массовые поставки ускорителей AMD Instinct MI455X, некоторые клиенты приступили к развёртыванию первых систем Helios.

Возможное сокращение заказов со стороны Nvidia вызвало беспокойство в тайваньской цепочке поставок ИИ-серверов. Некоторые заказы на ИИ-серверы от азиатских клиентов сейчас проходят повторную проверку — это касается как уже одобренных Nvidia заказов, так и тех, документация по которым ещё находится на стадии рассмотрения. Но на данный момент объёмы заказов и производственные мощности остаются без изменений. Тайваньские поставщики корпусов, стоек и систем охлаждения для серверов Nvidia пока не столкнулись с какими-либо перебоями в заказах или поставках.

Всё указывает на сохранение общей тенденции роста в сфере ИИ: на фоне обостряющейся глобальной конкуренции инвестиции США в ИИ-инфраструктуру будут продолжаться, считают руководители тайваньских компаний. Это означает долгосрочный спрос, несмотря на возможные краткосрочные перебои. Многолетние связи Nvidia с тайваньскими поставщиками будет крайне сложно воспроизвести, поэтому в ближайшем будущем резкая смена партнёров маловероятна.

Около 600 000 ИИ-ускорителей Nvidia H200 сейчас застряли в Гонконге в ожидании, когда Пекин разрешит их ввоз. Но на долю этой модели приходится лишь незначительная часть поставок у тайваньских сборщиков серверов — они в основном занимаются проектами для заказчиков вне Китая. Влияние инцидента H200 на тайваньских контрактных производителей пока остаётся ограниченным — они сейчас работают с моделями B300, GB300 и платформой Vera Rubin.

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Теги: nvidia, tsmc, дженсен хуанг
nvidia, tsmc, дженсен хуанг
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