Ностальгия всё ещё в моде: ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time установил рекорд скорости продаж для эксклюзивов Nintendo Switch 2

Вышедший на прошлой неделе полноценный ремейк легендарного приключенческого экшена The Legend of Zelda: Ocarina of Time с Nintendo 64 уже стал большим успехом для японского платформодержателя.

Как сообщила Nintendo в официальном пресс-релизе, суммарные продажи The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2 за первые четыре дня составили 5,2 млн копий. Более 810 тыс. единиц пришлось на японский регион.

Достигнутый результат стал новым рекордом скорости продаж для игр на Switch 2 и обеспечил The Legend of Zelda: Ocarina of Time второе место среди главных хитов платформы. Лидером остаётся аркада Mario Kart World с 16,48 млн.

В преддверии релиза ремейк заслужил крайне высокие оценки от профильной прессы (96 % на Metacritic, 95 % на OpenCritic), однако до оригинальной The Legend of Zelda: Ocarina of Time с её 99 % на Metacritic не дотянулся.

Ремейк создавался с нуля и предлагает переработанную графику, озвученные диалоги, обновлённую боевую систему, функции прыжка и спринта, свободную камеру, оркестровый саундтрек и поддержку русского языка.

По сюжету воин Линк должен помешать королю пустыни Ганондорфу заполучить реликвию Трифорс. Для этого герой перемещается между двумя временными промежутками, в которых предстаёт юным и взрослым соответственно.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time поступила в продажу 5 ноября для Nintendo Switch 2 по цене $60. Примечательно, что это уже второй ремейк легендарной игры — первый вышел в 2011 году для Nintendo 3DS.