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Глава Anthropic пообещал победить рак с помощью ИИ уже через 10 лет

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) заявил, что искусственный интеллект может помочь человечеству победить рак, болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистые и психические заболевания менее чем за 10 лет. Но медики сомневаются.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

Амодеи полагает, что ИИ значительно ускорит биологические исследования и поиск новых лекарств. Схожие прогнозы ранее высказывали глава Google DeepMind Демис Хассабис (Demis Hassabis) и Илон Маск (Elon Musk). В частности, Хассабис считает, что искусственный интеллект сможет сократить десятилетний процесс разработки лекарств до нескольких недель.

Одним из аргументов сторонников такого подхода, как отмечает издание NDTV, служит AlphaFold, революционная система Google DeepMind, которая предсказывает трёхмерную структуру белков и других молекул жизни по их аминокислотной последовательности и уже определила структуры более 200 миллионов белков. Однако этот научный успех пока не доказывает, что ИИ способен самостоятельно создавать препараты против сложных заболеваний и вызывает скепсис у представителей фармацевтической отрасли.

Так, глава Vertex Pharmaceuticals Джефф Лейден (Jeff Leiden) назвал подобные прогнозы полной чушью. По его словам, компания проверила около 50 ИИ-разработок, которым поручили проанализировать 10 000 соединений, но ни одна не привела к самостоятельному созданию работающего лекарства. Кроме того, поиск перспективной молекулы остаётся лишь началом разработки: препараты необходимо проверять в лабораториях, на животных и в клинических испытаниях с участием людей. Весь процесс обычно занимает 10–12 лет.

Критики также указывают, что современные ИИ-модели пока не обладают достаточным пониманием биологических причинно-следственных связей для создания принципиально новых методов лечения. По состоянию на 2026 год ни один разработанный с помощью ИИ препарат не прошёл полный путь до клинического применения.

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Теги: anthropic, ии, искусственный интеллект
anthropic, ии, искусственный интеллект
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