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«Сбылась моя детская мечта»: новый геймплей сюжетного боевика Squadron 42 от разработчиков Star Citizen заворожил игроков

Разрабатываемый студией Cloud Imperium Games под руководством создателя Wing Commander Криса Робертса (Chris Roberts) амбициозный сюжетный боевик Squadron 42 во вселенной Star Citizen удостоился новой геймплейной демонстрации.

Источник изображений: Cloud Imperium Games

Источник изображений: Cloud Imperium Games

Напомним, месяц назад Cloud Imperium Games провела в своей манчестерской студии эксклюзивное мероприятие, на котором вкладчики, блогеры и представители СМИ могли впервые сыграть в Squadron 42.

В опубликованном 18-минутном видеоотчёте с события (см. видео ниже) студия показала примерно 14 минут чистого геймплея Squadron 42, записанного участниками. Приглашённые могли опробовать первые пять часов игры.

Ролик включает редактор персонажа, диалоги с NPC и разные отсеки корабля UEES Stanton (спортзал, столовую, зал аркадных автоматов), стрельбу, полёты и битвы на звездолёте, а также отрывки из кинематографических сцен.

Кроме того, участникам мероприятия провели демонстрацию VR-режима Squadron 42, позволили пообщаться с самим Робертсом и встретиться с голливудским актёром Марком Хэмиллом (Mark Hamill), задействованным в проекте.

Персонаж Хэмилла в Squadron 42

Персонаж Хэмилла в Squadron 42

Зрители в комментариях и посетители мероприятия Cloud Imperium Games остались впечатлены детализацией и Squadron 42 в целом. «Словно сбылась моя детская мечта», — ностальгирует один из участников события.

Squadron 42 выйдет во втором квартале 2027 года как минимум на ПК (Steam). Обещают приключение в духе Wing Commander, путешествие к сердцу галактической войны, глубоко интерактивные системы и непростые решения.

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Теги: squadron 42, star citizen, cloud imperium games, экшен
squadron 42, star citizen, cloud imperium games, экшен
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