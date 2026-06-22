В амбициозный сюжетный боевик Squadron 42 от разработчиков Star Citizen скоро дадут поиграть, но не всем

Разрабатываемый студией Cloud Imperium Games (CIG) амбициозный сюжетный боевик Squadron 42 во вселенной космического симулятора Star Citizen скоро станет доступен для игры, но лишь для группы избранных.

Как подметили на форуме ResetEra, Cloud Imperium Games пригласила вкладчиков, блогеров и представителей СМИ на эксклюзивное мероприятие в своей манчестерской студии. Перелёты и проживание участникам придётся оплачивать самим.

Событие пройдёт с 9 по 11 октября и будет включать экскурсию по студии, интервью с разработчиками и первую в истории возможность для стримеров и журналистов лично опробовать Squadron 42.

«Для тех, кто держал строй (слоган терпеливых участников сообщества Squadron 42 — прим.), кажется вполне уместным оказаться в числе первых, чтобы испытать [Squadron 42]», — гласит текст приглашения.

Релиз Squadron 42 запланирован на 2026 год, однако из-за криминального экшена с открытым миром GTA VI от Rockstar Games может в срок не выйти. Об этом прошедшей весной предупредил глава CIG Крис Робертс (Chris Roberts).

Боевик предложит бесшовные переходы между наземным, транспортным и космическим геймплеем, глубоко интерактивные системы, невероятный уровень погружения и галерею голливудских звёзд на главных ролях.

После Squadron 42 в CIG сосредоточатся на доведении Star Citizen до версии 1.0 (ожидается в 2027−2028 году). Спустя 14 лет разработки и $1 млрд краудфандинговых сборов игра до сих пор находится на стадии «альфа».