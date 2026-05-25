Симулятор Star Citizen стала игрой на миллиард
Star Citizen стала игрой на миллиард

Сумма пожертвований на разработку амбициозного космического симулятора Star Citizen от студии Cloud Imperium Games под руководством создателя Wing Commander Криса Робертса (Chris Roberts) достигла очередной величины.

Напомним, сбор средств на Star Citizen начался ещё в 2012 году на Kickstarter (чуть больше $2 млн), вслед за чем был перенесён на официальный сайт: $100 млн в 2015-м, $300 млн в 2020-м, $600 млн в 2023-м и $900 млн прошедшей зимой.

Как стало известно, на производство и развитие Star Citizen привлекли уже свыше $1 млрд ($1 003 858 608 на момент публикации). Количество вкладчиков при этом составляет 6,54 млн человек (6,12 млн при достижении $900 млн).

«Многие хотят приключений в виртуальном мире вроде Star Citizen, и именно это помогло нам достичь нынешнего положения. Наша мечта настолько велика, что её невозможно воплотить ни в одной другой игре», — уверен Робертс.

Релизная версия Star Citizen ожидается не раньше 2027−2028 года, однако концом для игры это не станет: «Твёрдо верю, что у нас впереди ещё много времени, даже после того, как мы выпустим так называемую версию 1.0».

Тем временем грандиозный сюжетный блокбастер Squadron 42 во вселенной Star Citizen уже относительно близок к релизу. Робертс в интервью Variety подтвердил, что игра «на завершающих стадиях» подготовки. Выход запланирован на конец 2026 года.

«Как творческому человеку мне очень повезло иметь время и деньги [на создание Star Citizen и Squadron 42]. Так было у Джеймса Кэмерона с "Аватарами". Это мой видеоигровой ответ на это», — заявил Робертс.

Теги: star citizen, squadron 42, cloud imperium games, космический симулятор, экшен
