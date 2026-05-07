Squadron 42 может не выйти в 2026 году из-за GTA VI, а Star Citizen «никогда не будет закончена»

Глава студии Cloud Imperium Games Крис Робертс (Chris Roberts) в интервью This Week in Videogames рассказал об актуальных планах на выпуск амбициозного космического симулятора Star Citizen и сюжетного боевика Squadron 42 в его вселенной.

Напомним, Cloud Imperium Games (CIG) обещала выпустить Squadron 42 ещё в 2014 году. Спустя девять лет игра была готова с точки зрения функций, а позапрошлой осенью взяла курс на премьеру в 2026-м.

Робертс подтвердил, что CIG всё ещё собирается запустить Squadron 42 раньше Star Citizen, но есть нюанс в лице горячо ожидаемого криминального экшена с открытым миром GTA VI от Rockstar Games.

«Планируем [выпуск Squadron 42] в конце этого года, но в индустрии есть одна вещь, за которой мы, как и все остальные, должны следить, так что 100-процентных гарантий дать не могу», — заявил Робертс.

После Squadron 42 в CIG сосредоточатся на доведении Star Citizen до версии 1.0. Конкретных сроков выхода Робертс не предоставил (в прошлом упоминал 2027−2028 год), но рассказал об амбициях на проект.

«Полный список функций, которые появятся в коммерческой версии… Сложно сказать, потому что Star Citizen никогда не будет закончена. Мы продолжим добавлять функции и контент, так как это по сути живая вселенная», — заверил Робертс.

Несмотря на 14 лет разработки, Star Citizen до сих пор находится на стадии «альфы» (4.7, на подходе 4.8). Прошлой зимой сборы на производство игры превысили $900 млн и активно приближаются к миллиарду долларов (уже $969 млн).