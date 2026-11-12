Китай может выиграть от скандала вокруг Nvidia, но одновременно боится остаться без её чипов

Скандал вокруг Nvidia и её генерального директора Дженсена Хуанга (Jensen Huang) создаёт угрозу для всей американской отрасли искусственного интеллекта и играет на руку китайским конкурентам, считают эксперты. Но действия китайских компаний едва ли напоминают ликование — они стали активнее пытаться арендовать вычислительные мощности на оборудовании Nvidia, опасаясь, что Вашингтон ужесточит ограничения.

Дженсен Хуанг признался, что состоял во внебрачных отношениях с сингапурской предпринимательницей Элис Хуан (Alice Huang), которая подозревается в работе на китайские спецслужбы. Кроме того, некоторые бывшие сотрудники Nvidia заявили, что глава компании состоял также в связи со своей подчинённой — с вице-президентом Nvidia по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл (Kimberly Powell). На фоне скандала акции Nvidia рухнули на 8 %, и рыночная стоимость компании сократилась примерно на $300 млрд. Это больше, чем капитализация крупнейших в мире инвестиционных банков Morgan Stanley и Goldman Sachs.

В ближайшее время совет директоров Nvidia может провести заседание, и не исключается, что Дженсен Хуанг покинет пост главы компании. Очевидного преемника нет, и если учесть, что у Nvidia доминирующая доля на мировом рынке ИИ-ускорителей, позиции США в этой отрасли грозят пошатнуться. Логично предположить, что главным бенефициаром скандала является Китай, который продолжает активно инвестировать в технологии ИИ, напоминают эксперты, но простого ответа на этот вопрос, похоже, нет.

Работающие в сфере ИИ китайские компании стали активнее предпринимать попытки арендовать вычислительные мощности на базе ИИ-ускорителей Nvidia за пределами Китая. Их беспокоит, что скандал вокруг гендиректора Nvidia может побудить Вашингтон ужесточить ограничения на удалённое использование передового оборудования, закрыв таким образом лазейку в правилах экспортного контроля. Один из крупных облачных провайдеров Китая обсуждал возможность закрепить за собой доступ к зарубежным мощностям на базе чипов Nvidia; некоторые другие компании уже связались с операторами центров обработки данных, чтобы забронировать такие ресурсы. Небольшие лаборатории, занимающиеся разработками в области ИИ, также рассматривают аналогичные шаги — в частности, обращение к крупным провайдерам в Юго-Восточной Азии.

Один из факторов риска — принятие законопроекта «О безопасности удаленного доступа» (Remote Access Security Act, RASA). Это документ может наделить минторг США полномочиями по регулированию удалённого облачного доступа к технологиям под экспортными ограничениями. Палата представителей одобрила его ещё в январе с 369 голосами против 22; теперь он ожидает рассмотрения в Сенате.