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Амбициозный боевик Intergalactic: The Heretic Prophet от создателей Uncharted и The Last of Us вышел на финишную прямую и удивит фанатов

Горячо ожидаемый научно-фантастический боевик Intergalactic: The Heretic Prophet от принадлежащей Sony студии Naughty Dog (серии Uncharted, The Last of Us) может быть ближе к релизу, чем кажется на первый взгляд.

Источник изображений: Naughty Dog

Источник изображений: Naughty Dog

Напомним, Intergalactic: The Heretic Prophet разрабатывается уже более шести лет для PS5, а первый трейлер получила на церемонии The Game Awards 2024. С тех пор ни одного показа игра не удостоилась, однако в 2027 году это изменится.

Президент и творческий руководитель Naughty Dog Нил Дракманн (Neil Druckmann) на недавнем фестивале Comic Creators Block Party 2026 прокомментировал статус разработки и амбиции Intergalactic: The Heretic Prophet.

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Игрокам достанется роль охотницы за головами Джордан в исполнении актрисы Тати Габриэль

По словам Дракманна, Intergalactic вышла на «заключительную стадию производства». Команда активно тестирует (от начала и до конца), калибрует и полирует игру. Проект станет кульминацией творческого пути Naughty Dog.

Дракманн назвал игру комбинацией научно-фантастического фэнтези Jak and Daxter, приключений Uncharted и драмы The Last of Us. Студия также нацелена расширить и углубить геймплей без ущерба кинематографичности.

Одним из главных источников вдохновения для проекта стали аниме, включая «Акиру»

Одним из главных источников вдохновения для проекта стали аниме, включая «Акиру»

Что касается предстоящего показа, то Naughty Dog готовит большую презентацию с раскрытием сюжета, геймплея и актёрского состава (частично). «Люди очень удивятся, насколько игра отличается от их представления», — интригует Дракманн.

По слухам, Intergalactic: The Heretic Prophet выйдет не раньше середины 2027 года. Обещают креативный сюжет, «самый глубокий геймплей» в истории Naughty Dog и саундтрек при участии вокалиста Nine Inch Nails Трента Резнора (Trent Reznor).

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Теги: intergalactic: the heretic prophet, naughty dog, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
intergalactic: the heretic prophet, naughty dog, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
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