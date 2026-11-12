Амбициозный боевик Intergalactic: The Heretic Prophet от создателей Uncharted и The Last of Us вышел на финишную прямую и удивит фанатов

Горячо ожидаемый научно-фантастический боевик Intergalactic: The Heretic Prophet от принадлежащей Sony студии Naughty Dog (серии Uncharted, The Last of Us) может быть ближе к релизу, чем кажется на первый взгляд.

Напомним, Intergalactic: The Heretic Prophet разрабатывается уже более шести лет для PS5, а первый трейлер получила на церемонии The Game Awards 2024. С тех пор ни одного показа игра не удостоилась, однако в 2027 году это изменится.

Президент и творческий руководитель Naughty Dog Нил Дракманн (Neil Druckmann) на недавнем фестивале Comic Creators Block Party 2026 прокомментировал статус разработки и амбиции Intergalactic: The Heretic Prophet.

По словам Дракманна, Intergalactic вышла на «заключительную стадию производства». Команда активно тестирует (от начала и до конца), калибрует и полирует игру. Проект станет кульминацией творческого пути Naughty Dog.

Дракманн назвал игру комбинацией научно-фантастического фэнтези Jak and Daxter, приключений Uncharted и драмы The Last of Us. Студия также нацелена расширить и углубить геймплей без ущерба кинематографичности.

Что касается предстоящего показа, то Naughty Dog готовит большую презентацию с раскрытием сюжета, геймплея и актёрского состава (частично). «Люди очень удивятся, насколько игра отличается от их представления», — интригует Дракманн.

По слухам, Intergalactic: The Heretic Prophet выйдет не раньше середины 2027 года. Обещают креативный сюжет, «самый глубокий геймплей» в истории Naughty Dog и саундтрек при участии вокалиста Nine Inch Nails Трента Резнора (Trent Reznor).