Релиз в 2027 году амбициозного боевика Intergalactic: The Heretic Prophet от создателей Uncharted и The Last of Us подтвердил надёжный инсайдер

Амбициозный научно-фантастический боевик Intergalactic: The Heretic Prophet от принадлежащей Sony студии Naughty Dog (серии Uncharted, The Last of Us) не спешит выходить из тени, однако, похоже, не заставит себя долго ждать.

Напомним, Intergalactic: The Heretic Prophet разрабатывается с 2020 года, а полноценно была представлена на церемонии награждения The Game Awards 2024. Официальных сроков выхода у игры нет.

В декабрьском материале о переработках в Naughty Dog репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) упомянул, что релиз Intergalactic: The Heretic Prophet запланирован на середину 2027 года.

Планы в игровой индустрии имеют свойство меняться, однако по прошествии семи месяцев с выхода репортажа Шрайера в Naughty Dog всё ещё рассчитывают выпустить Intergalactic: The Heretic Prophet на протяжении 2027 года.

Об этом в разговоре с заинтересованным пользователем рассказал проверенный инсайдер Nate the Hate (он же NateDrake). Релиз в 2027 году означает, что Intergalactic: The Heretic Prophet наверняка выйдет на дисках.

Пользователям Intergalactic: The Heretic Prophet достанется роль охотницы за головами Джордан в исполнении Тати Габриэль (Tati Gabrielle). Героиня застряла на отдалённой планете Семпирия, сотни лет назад потерявшей связь с остальной вселенной.

Intergalactic: The Heretic Prophet создаётся эксклюзивно для PS5. Обещают смелый и креативный сюжет, «самый глубокий геймплей» в истории Naughty Dog и саундтрек при участии вокалиста Nine Inch Nails Трента Резнора (Trent Reznor).