«Такое историческое событие заслуживает особого внимания»: разработчики Palworld получили официальный отпуск, чтобы наиграться в GTA VI

Скорый релиз амбициозного криминального боевика GTA VI вынудит многих сотрудников взять выходной. Разработчикам нашумевшего симулятора выживания Palworld из японской студии Pocketpair этого делать не придётся.

Pocketpair в соцсетях сообщила, что предоставила всем разработчикам Palworld «специальный отпуск для срочной пятидневной командировки в Вайс-Сити». Другими словами, для игры в GTA VI.

«19 ноября миллионы геймеров по всему миру будут с тоской сидеть в школе или на работе, пока за окном начинается новая эра гейминга. В Pocketpair мы верим, что такое историческое событие заслуживает особого внимания», — заявили в студии.

Выходные в Pocketpair продлятся с 19 по 23 ноября и распространяются на всех сотрудников, желающих сыграть в GTA VI. На протяжении упомянутого периода работники освобождаются от своих обычных обязанностей.

Кто предложением Pocketpair точно воспользуется, так это гендиректор студии Такубо Мизобе (Takuro Mizobe). Руководитель признался: «Конечно, я тоже возьму небольшой отпуск, чтобы поиграть в GTA VI!»

В опубликованном обращении Pocketpair также заверила, что работа над обновлениями для Palworld и Craftopia (предыдущий релиз студии) продвигается хорошо и будет закончена в соответствии с графиком.

GTA VI поступит в продажу 19 ноября для PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. По данным аналитиков, предзаказы игры превысили 11 млн копий и принесли более $1 млрд выручки.