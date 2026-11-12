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«Нас ждёт важная работа»: Nvidia опубликовала письма руководства после отставки Хуанга

Издание The Verge опубликовало полный текст внутренних писем руководства Nvidia, разосланных сотрудникам после отставки сооснователя и генерального директора компании Дженсена Хуанга (Jensen Huang). Решение об уходе было принято после того, как совет директоров инициировал расследование из-за нескольких внебрачных связей Хуанга с непосредственной подчинённой и предполагаемой китайской шпионкой.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

В первом письме к сотрудникам обратился новый и первый в истории компании председатель совета директоров Харви Джонс (Harvey Jones). Он сообщил об уходе Хуанга с постов генерального директора и члена совета директоров. Джонс сказал: «Совет директоров попросил нашего финансового директора Колетт Кресс (Colette Kress) исполнять обязанности генерального директора, пока идёт поиск постоянного преемника как среди внутренних, так и среди внешних кандидатов».

Джонс добавил, что за более чем 13 лет на посту финансового директора Колетт стала ключевым архитектором роста и стратегии управления капиталом Nvidia, поэтому совет директоров полностью уверен в её способности выполнить обязательства перед акционерами, клиентами и партнерами. Кроме того, он отметил: «Вклад Дженсена в развитие Nvidia огромен. Nvidia — одна из самых значимых технологических компаний в мире. Мы стали первопроходцами в области ускоренных вычислений, определили облик современных графических процессоров и создали платформу, которая дала импульс развитию искусственного интеллекта».

В завершение Джонс подчеркнул, что сила компании заключается в её сотрудниках, руководстве, технологической базе и партнёрской экосистеме, благодаря чему под руководством Колетт бизнес продолжит расти и вести индустрию вперёд.

Временно исполняющая обязанности генерального директора Колетт Кресс (Colette Kress) в ответном письме обратилась к коллективу и сказала: «Я глубоко верю в эту компанию и в её будущее. Больше всего я верю в каждого из вас, в наших клиентов и партнёров, а также в ту жизненно важную роль, которую мы каждый день играем в мировой экономике».

Ещё она добавила, что совет директоров, исполнительное руководство и она сама признают, насколько исключительно сложным выдался этот период, и поблагодарила команду за стойкость, профессионализм и постоянную преданность делу. Кроме того, Кресс отметила, что компания добилась столь многого благодаря ежедневному труду сотрудников, и анонсировала общее собрание коллектива на 18 ноября.

В заключение она сказала: «Мы играем жизненно важную роль в создании технологий, которые движут революцией ИИ, и впереди нас ждет важная работа. Так что давайте двигаться вперёд вместе — с той же решимостью и самоотдачей, которые всегда определяли эту компанию».

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Теги: nvidia, колетт кресс, дженсен хуанг
nvidia, колетт кресс, дженсен хуанг
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