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Tesla и SpaceX могут объединиться в крупнейшую корпорацию в истории уже в декабре — переговоры продвинулись

Компании SpaceX и Tesla продвинулись в переговорах о слиянии. Обе компании, принадлежащие Илону Маску (Elon Musk), могут объявить о крупнейшей в истории корпоративной сделке уже в декабре. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом закрытых обсуждений.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Стороны при этом также рассматривают сценарий, при котором официальное объявление перенесут на начало 2027 года. По словам собеседников издания, советы директоров и консультанты обеих компаний сейчас прорабатывают условия объединения и структуру управления будущей объединённой корпорацией.

Слияние двух крупнейших активов Илона Маска создаст конгломерат, объединяющий производство электромобилей, систем накопления энергии, ракет и спутников. Главная цель объединения заключается в развитии технологий искусственного интеллекта для космоса, беспилотных автомобилей и человекоподобных роботов. При этом у компаний уже есть совместные проекты, включая строительство полупроводникового завода Terafab в Техасе.

Однако для закрытия сделки сторонам предстоит преодолеть серьёзные регуляторные препятствия, в частности, решить вопрос о том, как обособить бизнес Tesla в Китае. Как отметил в прошлом месяце аналитик JPMorgan Раджат Гупта (Rajat Gupta), вопросы национальной безопасности, связанные с контрактами SpaceX с правительством и оборонным ведомством США, в сочетании с масштабным и прибыльным производством Tesla в Китае, создают «противоречивые факторы». Это может осложнить получение одобрения сделки со стороны регулирующих органов и акционеров.

Слияние станет серьёзным испытанием в контексте политической обстановки после промежуточных выборов в США. Демократы, получившие контроль над Конгрессом, пообещали провести проверку деловых и политических связей Маска. По данным Bloomberg, стороны стремятся закрыть сделку до окончания президентского срока Дональда Трампа. Один из текущих обсуждаемых вопросов — количество акций, которые SpaceX должна будет предоставить инвесторам Tesla в рамках этой сделки.

В октябре Маск сообщил, что советы директоров обеих компаний сформировали специальные комитеты из независимых директоров для рассмотрения вопроса об объединении.

Рыночная стоимость SpaceX после первичного публичного размещения акций (IPO) в июне превышает $1,9 трлн, а капитализация Tesla составляет около $1,5 трлн. Ежегодное собрание акционеров Tesla запланировано на 3 декабря.

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Теги: tesla, spacex, илон маск, слияние, сделка, переговоры
tesla, spacex, илон маск, слияние, сделка, переговоры
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