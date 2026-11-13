«Печальный день для всего человечества»: лидеры IT-индустрии вступились за уволенного из Nvidia Хуанга

Многие влиятельные фигуры в технологической отрасли и даже президент США публично поддержали теперь уже бывшего гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) после его вынужденной отставки. Nvidia объявила, что он уходит с поста главы компании — это произошло после сообщений о его внебрачных связях.

Ряд известных представителей технологической отрасли выступил в поддержку Хуанга — его уход назвали «потерей» и «печальным днём для всего человечества». Многие лидеры отрасли высказали мнение, что отставка была поспешной и, возможно, чрезмерной реакцией на скандальные подробности его личной жизни. Другие заняли более нейтральную позицию, сосредоточившись на достижениях Хуанга за время его руководства компанией.

«Теперь, когда гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, проделавший фантастическую работу, вышел в отставку, его место может занять только один человек — Тим Кук (Tim Cook) из Apple. Легенда сменит легенду!» — написал Дональд Трамп (Donald Trump). Илон Маск (Elon Musk) заявил, что для него было бы «честью» принять Хуанга на работу; он также поддержал высказывание, что основателя компании «нельзя просто так взять и заменить» — это подтверждают истории основателя Apple Стива Джобса (Steve Jobs) и основателя Uber Трэвиса Каланика (Travis Kalanick).

Глава Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) назвал вчерашний день «печальным днём для Nvidia, разработчиков, Америки и всего человечества. Дженсен основал и возглавлял одну из немногих компаний, которая достигла колоссальных масштабов, продолжая при этом инновационное развитие и распространение своих решений, тогда как другие попали в ловушку бесконечного извлечения прибыли».

Основатель Anduril Палмер Лаки (Palmer Luckey) высказался в геополитическом контексте: «Китай хочет, чтобы Дженсен ушёл, так что я хочу, чтобы он остался». Соучредитель и глава Automattic Мэтт Малленвег (Matt Mullenweg) напомнил свою собственную публикацию, которую он сделал, когда в сентябре его самого ненадолго отстранили от должности гендиректора: «Совет основателям: если раз в несколько лет вас не пытаются сместить, значит, у вас недостаточно сильное руководство».

Технический директор 37signals и создатель дистрибутива Linux Omarchy Дэвид Хайнемайер Ханссон (David Heinemeier Hansson) заявил: «Для Nvidia увольнение Дженсена было бы ошибкой. Его супружеские проступки — дело его самого, его жены и предмет для выговора со стороны совета директоров. Нужна соразмерность»; когда же компания объявила об отставке своего главы, Ханссон добавил: «Какая потеря!».

Соучредитель и гендиректор поглощённой Nvidia платформы Hugging Face Клеман Делань (Clément Delangue) заявил: «Вся эта история — просто кошмар, и мне жаль, что всё это случилось. Сегодня печальный день. Но хочу прояснить: мы и дальше будем бороться за открытый исходный код в сфере искусственного интеллекта — активнее, чем раньше. Это слишком важно, чтобы сбавлять обороты сейчас. Погнали!».

Бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) отметил: «То, что Nvidia дала Дженсену выйти в отставку — ошибка». Создатель OpenClaw и сотрудник OpenAI Питер Штайнбергер (Peter Steinberger) добавил: «Если целью этой „шпионки“ была дестабилизация одной из самых успешных американских компаний, то она её достигла. Отстранение Дженсена выглядит поспешным и несправедливым» — Тим Суини его поддержал.

Соучредитель и генеральный директор Perplexity Аравинд Шринивас (Aravind Srinivas) выразил Хуангу благодарность за 33 года смелого руководства: «Вы сделали небольшой стартап самой дорогой компанией Америки, постоянно стремясь к совершенству. Ваши стойкость и упорство должны остаться в памяти. Ваши готовность уделять время и давать советы таким основателям как я обеспечили светлое будущее для Америки и отрасли ИИ».

Ведущий подкаста All-In Джейсон Калаканис (Jason Calacanis) поддержал инициативу Трампа по назначению Тима Кука на пост главы Nvidia: «Вы нужны Америке, мистер Кук». Судьбу Хуанга, по его мнению, должны решать акционеры Nvidia по окончании расследования, а не пресса или толпа в интернете. Ведущий подкаста своего имени Лекс Фридман (Lex Fridman) вспомнил, что не раз был свидетелем того, как Хуанг проявлял «доброту, скромность и заботу ко всем окружающим». «Откровенно говоря, я в шоке от происходящего, в том числе от массовой истерии вокруг этой ситуации. Я люблю Америку и считаю, что уход Дженсена из Nvidia — это ужасно для страны. Поддерживаю Дженсена», — заключил он.