«Легенда сменяет легенду!»: Трамп предложил назначить Тима Кука главой Nvidia

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) предложил назначить бывшего генерального директора Apple Тима Кука (Tim Cook) новым руководителем Nvidia после отставки Дженсена Хуанга (Jensen Huang).

По мнению американского президента, Кук является единственным человеком, способным заменить основателя крупнейшего производителя ускорителей искусственного интеллекта.

«Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, проделавший фантастическую работу, ушел в отставку, на его место может прийти только один человек — Тим Кук из Apple. Легенда сменяет легенду!» — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Кук покинул пост генерального директора Apple 1 сентября 2026 года после 15 лет руководства компанией. Его преемником стал Джон Тернус (John Ternus), ранее возглавлявший разработку аппаратного обеспечения. Сам Кук сохранил влияние на деятельность Apple, заняв должность исполнительного председателя совета директоров.

Трамп давно положительно отзывается о Куке, называя его выдающимся руководителем. Во время работы во главе Apple тот неоднократно взаимодействовал с американским президентом по вопросам инвестиций, производства электроники в США и торговой политики.

Предложение Трампа прозвучало в день официального ухода Хуанга из Nvidia. Компания объявила, что временно исполнять обязанности генерального директора будет финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress), работающая в Nvidia с 2013 года. Совет директоров начал поиск постоянного руководителя и намерен рассматривать как внутренних, так и внешних кандидатов.

Конечно же, предложение американского президента вовсе не означает, что Кук действительно станет главой Nvidia. Решение о назначении нового генерального директора принимает совет директоров компании. О переговорах с бывшим руководителем Apple пока не сообщалось.

Отставка Хуанга последовала за скандалом вокруг его личной жизни и расследованием возможных связей с иностранной разведкой. Совет директоров Nvidia ранее рассматривал вопрос о смене руководителя после появления сообщений о двух внебрачных романах Хуанга. Его уход завершил 33-летний период управления компанией, ставшей одним из главных поставщиков вычислительного оборудования для индустрии ИИ.