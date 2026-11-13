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ИИ-проекты Китая на $3,2 млрд оказались под угрозой из-за увольнения Хуанга

Китайские проекты в сфере искусственного интеллекта общей стоимостью более $3,2 млрд зависят от ускорителей Nvidia, поставки которых ограничены американскими властями. Ужесточение экспортного контроля и отставка главы Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) могут привести к задержкам строительства вычислительных центров и пересмотру их технической инфраструктуры.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Агентство Reuters изучило более 150 китайских документов, включая объявления о закупках, инвестиционные планы, строительные контракты и корпоративную отчетность. В них обнаружились проекты и соглашения на сумму свыше 23 млрд юаней ($3,2 млрд), предусматривающие использование ускорителей Nvidia H100, H200 и H800.

Указанная сумма не означает, что китайские заказчики потратили $3,2 млрд непосредственно на процессоры Nvidia. Она включает затраты на строительство зданий, энергоснабжение и другую инфраструктуру, а также стоимость оборудования. Часть объектов уже работает или строится, другие пока находятся на стадии планирования и заключения контрактов.

Среди участников таких проектов оказались не только крупные технологические компании, но и региональные центры обработки данных, университеты и предприятия с государственным участием. Например, в провинции Ганьсу на северо-западе Китая один из объектов должен был получить несколько тысяч ускорителей Nvidia до конца года. Однако журналистам не удалось установить, поступило ли оборудование заказчику.

США начали ограничивать поставки передовых ускорителей Nvidia в Китай в 2022 году, а затем распространили ограничения на специально разработанные для китайского рынка модели. В январе 2026 года американские власти перешли к индивидуальному рассмотрению заявок на экспорт H200 для соответствующих установленным требованиям покупателей. При дальнейшем ужесточении правил часть китайских проектов может столкнуться с задержками поставок или необходимостью перехода на отечественные процессоры.

При этом китайские организации продолжают получать доступ к американским ускорителям. В частности, Северо-Западный политехнический университет, находящийся в американском экспортном черном списке, смог приобрести два ускорителя Nvidia H200 через местного поставщика. Университет также заключал договоры на аренду вычислительных мощностей на базе продукции Nvidia.

Сама Nvidia ранее заявляла, что американские ограничения фактически лишили ее возможности работать на китайском рынке оборудования для центров обработки данных. Однако, по оценке IDC, в первой половине 2026 года на Nvidia приходилось 34 % поставок ИИ-ускорителей в Китае. Эти показатели описывают разные стороны рынка и не позволяют определить, каким образом ограниченные в экспорте процессоры попали к китайским заказчикам.

Дополнительную неопределенность создала отставка Дженсена Хуанга с поста генерального директора Nvidia 12 ноября. Он выступал за смягчение экспортных ограничений, тогда как американские законодатели требуют усилить контроль над поставками передовых чипов. Отставка произошла на фоне расследования предполагаемых связей Хуанга с предпринимательницей Элис Хуан (Alice Huang), которую власти США подозревают в контактах с китайской разведкой. При этом публичных доказательств нарушения экспортного законодательства самим Хуангом нет. Выявленные Reuters китайские проекты также не связаны с этим расследованием.

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Теги: nvidia, китай, ии, чипы
nvidia, китай, ии, чипы
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