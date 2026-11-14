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Intel выпустила эксклюзивный Core Ultra 7 260K для магазина Newegg — он совсем чуть-чуть медленнее 265K

Американский ретейлер Newegg начал продажи эксклюзивного процессора Core Ultra 7 260K, который компания Intel формально не представляла. Как стало известно порталу Tom’s Hardware, чип будет предлагаться исключительно в составе сборных игровых ПК. Его ретейл-версии не ожидается.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Чип относится к серии Arrow Lake-S (не путать с более свежей серией Arrow Lake-S Refresh) и от ранее выпущенной модели Core Ultra 7 265K отличается только одним — уменьшенной на 100 МГц максимальной тактовой частотой для P-ядер. Новый процессор способен достигать лишь 5,4 ГГц, вместо 5,5 ГГц, заявленных для модели 265K. Core Ultra 7 260K оснащен 20 ядрами (8 P-ядер и 12 E-ядер). Для P-ядер заявлена базовая частота 3,9 ГГц. Процессор имеет 30 Мбайт кеш-памяти L3 и номинальный TDP 125 Вт. Как и Core Ultra 7 265K он поддерживает установку до 256 Гбайт ОЗУ DDR5-6400.

Чип Intel Core Ultra 7 260K заявлен только в составе игровых сборок бренда ABS (внутренний бренд Newegg). В частности, его предлагают в ПК ABS Kaze II Aqua с GeForce RTX 5060 и ABS Flux II Aqua с GeForce RTX 5070. Обе конфигурации также располагают 32 Гбайт ОЗУ DDR5-6000 и SSD PCIe 4.0 ёмкостью 1 Тбайт.

Сама Intel в комментарии порталу Tom’s Hardware отметила, что характеристики чипа появятся в базе данных её официального сайта в ближайшие дни.

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Теги: arrow lake-s, процессор, intel
arrow lake-s, процессор, intel
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