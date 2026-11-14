Акций на всех не хватит: спрос на IPO Anthropic в шесть раз превысил предложение

Подготовка Anthropic к выходу на биржу вызвала ажиотажный спрос: объём заявок на покупку акций компании примерно в шесть раз превысил предложение. Речь идёт об одном из крупнейших первичных размещений акций в истории.

Anthropic и часть её действующих акционеров рассчитывают продать в ходе IPO акции на сумму до $64,4 млрд; ещё $26 млрд компания намерена привлечь через параллельное частное размещение. В совокупности этот объём может достичь $90,4 млрд и превысить сумму, привлечённую при выходе SpaceX на биржу. Однако само публичное размещение Anthropic при заявленных параметрах будет меньше. Компания отдаст приоритет уже существующим акционерам, сообщили представители банков потенциальным инвесторам. В результате некоторые другие претенденты на покупку ценных бумаг могут получить меньший объём, чем рассчитывали. При этом параметры IPO, включая уровень спроса на акции, ещё могут измениться.

Nvidia планирует приобрести акции Anthropic на сумму около $10 млрд в рамках частного размещения. ИИ-лаборатория рассматривает производителя как стратегического партнёра: две компании заключили сделки на несколько десятков миллиардов долларов, обеспечивающие Anthropic доступ к передовому оборудованию Nvidia.

Чтобы дополнительно стимулировать спрос, Anthropic проводит для потенциальных инвесторов серию мероприятий. В частности, 13 ноября состоялась онлайн-трансляция с участием Дарио Амодеи (Dario Amodei) и главы JPMorgan Chase Джейми Даймона (Jamie Dimon). Компания рассчитывает на оценку до $1,4 трлн, и это ниже значений, на которые ранее рассчитывали инвесторы. Некоторые компании при начале официального продвижения своего IPO устанавливают консервативные параметры в расчёте, что высокий спрос поможет увеличить итоговые показатели и обеспечит успешный старт торгов.

В опубликованных Anthropic документах приводятся данные о продолжающемся росте выручки. По состоянию на 31 октября её расчётная величина в годовом выражении достигла $81 млрд — на $10 млрд больше, чем в конце сентября; в конце июля этот показатель составлял $65 млрд. Компания рассчитывает его, приводя к годовому выражению плату за фактическое потребление услуг за последние 28 дней и месячную выручку от подписок. Это не фактическая выручка за год и не гарантированный прогноз.

По данным Bloomberg, некоторые инвесторы предлагают другим участникам часть ожидаемого объёма акций, который им выделят на IPO, рассчитывая заработать на дополнительной комиссии и снизить собственные риски ещё до начала торгов. Другие владельцы приобретённых до IPO акций перепродают доли через специально созданные структуры. Ведущими организаторами IPO Anthropic выступают Goldman Sachs и Morgan Stanley, в процессе участвуют ещё 20 банков. Определение окончательной цены размещения ожидается 18 ноября, а начало торгов на Nasdaq Global Select Market под тикером ANT — 19 ноября.