Сегодня 14 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Акций на всех не хватит: спрос на IPO An...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Акций на всех не хватит: спрос на IPO Anthropic в шесть раз превысил предложение

Подготовка Anthropic к выходу на биржу вызвала ажиотажный спрос: объём заявок на покупку акций компании примерно в шесть раз превысил предложение. Речь идёт об одном из крупнейших первичных размещений акций в истории.

Источник изображения: Brecht Corbeel / unsplash.com

Источник изображения: Brecht Corbeel / unsplash.com

Anthropic и часть её действующих акционеров рассчитывают продать в ходе IPO акции на сумму до $64,4 млрд; ещё $26 млрд компания намерена привлечь через параллельное частное размещение. В совокупности этот объём может достичь $90,4 млрд и превысить сумму, привлечённую при выходе SpaceX на биржу. Однако само публичное размещение Anthropic при заявленных параметрах будет меньше. Компания отдаст приоритет уже существующим акционерам, сообщили представители банков потенциальным инвесторам. В результате некоторые другие претенденты на покупку ценных бумаг могут получить меньший объём, чем рассчитывали. При этом параметры IPO, включая уровень спроса на акции, ещё могут измениться.

Nvidia планирует приобрести акции Anthropic на сумму около $10 млрд в рамках частного размещения. ИИ-лаборатория рассматривает производителя как стратегического партнёра: две компании заключили сделки на несколько десятков миллиардов долларов, обеспечивающие Anthropic доступ к передовому оборудованию Nvidia.

Чтобы дополнительно стимулировать спрос, Anthropic проводит для потенциальных инвесторов серию мероприятий. В частности, 13 ноября состоялась онлайн-трансляция с участием Дарио Амодеи (Dario Amodei) и главы JPMorgan Chase Джейми Даймона (Jamie Dimon). Компания рассчитывает на оценку до $1,4 трлн, и это ниже значений, на которые ранее рассчитывали инвесторы. Некоторые компании при начале официального продвижения своего IPO устанавливают консервативные параметры в расчёте, что высокий спрос поможет увеличить итоговые показатели и обеспечит успешный старт торгов.

В опубликованных Anthropic документах приводятся данные о продолжающемся росте выручки. По состоянию на 31 октября её расчётная величина в годовом выражении достигла $81 млрд — на $10 млрд больше, чем в конце сентября; в конце июля этот показатель составлял $65 млрд. Компания рассчитывает его, приводя к годовому выражению плату за фактическое потребление услуг за последние 28 дней и месячную выручку от подписок. Это не фактическая выручка за год и не гарантированный прогноз.

По данным Bloomberg, некоторые инвесторы предлагают другим участникам часть ожидаемого объёма акций, который им выделят на IPO, рассчитывая заработать на дополнительной комиссии и снизить собственные риски ещё до начала торгов. Другие владельцы приобретённых до IPO акций перепродают доли через специально созданные структуры. Ведущими организаторами IPO Anthropic выступают Goldman Sachs и Morgan Stanley, в процессе участвуют ещё 20 банков. Определение окончательной цены размещения ожидается 18 ноября, а начало торгов на Nasdaq Global Select Market под тикером ANT — 19 ноября.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про искусственный интеллект

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Россиянам перекроют доступ к Claude: Anthropic предельно ужесточила региональные ограничения
OpenAI ускорилась, пока Anthropic замедлилась: выручка взлетела почти втрое, а маржа стала менее отрицательной
OpenAI и Anthropic начали блокировать пользователей за реверс-инжиринг с помощью ИИ
Google встроила «Кошелёк» в Gemini: ИИ сможет анализировать расходы и находить забытые подписки
У ChatGPT появился «Кошелёк» — теперь ИИ-агенты смогут совершать покупки от имени пользователя
У Anthropic Claude произошёл глобальный сбой вслед за сервисами Microsoft
Материалы по теме
Россиянам перекроют доступ к Claude: Anthropic предельно ужесточила региональные ограничения

Россиянам перекроют доступ к Claude: Anthropic предельно ужесточила региональные ограничения

OpenAI ускорилась, пока Anthropic замедлилась: выручка взлетела почти втрое, а маржа стала менее отрицательной

OpenAI ускорилась, пока Anthropic замедлилась: выручка взлетела почти втрое, а маржа стала менее отрицательной

OpenAI и Anthropic начали блокировать пользователей за реверс-инжиринг с помощью ИИ

OpenAI и Anthropic начали блокировать пользователей за реверс-инжиринг с помощью ИИ

Google встроила «Кошелёк» в Gemini: ИИ сможет анализировать расходы и находить забытые подписки

Google встроила «Кошелёк» в Gemini: ИИ сможет анализировать расходы и находить забытые подписки

У ChatGPT появился «Кошелёк» — теперь ИИ-агенты смогут совершать покупки от имени пользователя

У ChatGPT появился «Кошелёк» — теперь ИИ-агенты смогут совершать покупки от имени пользователя

У Anthropic Claude произошёл глобальный сбой вслед за сервисами Microsoft

У Anthropic Claude произошёл глобальный сбой вслед за сервисами Microsoft

Теги: anthropic, ipo, акции
anthropic, ipo, акции
← В прошлое

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Обновление пошло не по плану: перегруженные маршрутизаторы остановили авиасообщение в США
Временная глава Nvidia Колетт Кресс конфликтовала с Хуангом из-за рискованных ставок на ИИ
Роскомнадзор вооружился ИИ за 2,27 млрд рублей — он будет искать VPN и запрещённый контент
«Спасибо, что были с нами»: ранний доступ амбициозного российского MMO-шутера Pioner стал его могилой
Моддер показал, как работали экспериментальные механики и оружие из отменённой Half-Life 2: Episode Three
Meta тестирует аналог Polymarket — сотрудники делают ставки, станет ли Тим Кук главой Nvidia 4 ч.
Новая статья: Queen's Domain — по заветам FromSoftware. Рецензия 14 ч.
Google встроила «Кошелёк» в Gemini: ИИ сможет анализировать расходы и находить забытые подписки 16 ч.
PS5 теряет эксклюзивы: метроидвания God of War: Sons of Sparta выйдет на PS4 с новым контентом 18 ч.
У ChatGPT появился «Кошелёк» — теперь ИИ-агенты смогут совершать покупки от имени пользователя 18 ч.
Сервисы Microsoft стали восстанавливаться после одного из самых продолжительных глобальных сбоев 18 ч.
США арестовали $1,2 млрд из похищенных у Binance активов на $6,3 млрд 18 ч.
В GTA VI будет полноценный внутриигровой мультсериал — первый трейлер Macca & Friends 19 ч.
Microsoft вынудила трейдеров и работников офисов по всему миру вспомнить про факсы и телефоны 20 ч.
У Anthropic Claude произошёл глобальный сбой вслед за сервисами Microsoft 23 ч.
Tesla начала продавать Cybercab за $29 990 — но без подписки машина никуда не поедет 5 мин.
Intel выпустила эксклюзивный Core Ultra 7 260K для магазина Newegg — он совсем чуть-чуть медленнее 265K 12 ч.
Процессоры могут повторить судьбу видеокарт: бум ИИ грозит новым дефицитом комплектующих 14 ч.
Предложение занять пост гендиректора Nvidia получил глава Arm, но это не точно 14 ч.
Мышь с трекболом, который можно подвинуть под себя: Keychron открыла предзаказы на T1 HE за $60 14 ч.
ИИ-проекты Китая на $3,2 млрд оказались под угрозой из-за увольнения Хуанга 14 ч.
Первые компоненты умного дома Apple Home Collection стали доступны для предзаказа 15 ч.
AMD представила ускорители Instinct MI450X с уменьшенным объёмом памяти 16 ч.
AMD неожиданно потеряла позиции на рынке настольных процессоров: доля Intel снова превысила 70 % 16 ч.
QuantumScape нашла способ обуздать главную проблему твердотельных аккумуляторов и готова поделиться технологией 16 ч.