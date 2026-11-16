Открытый ИИ потерял главного союзника: уход Хуанга может сыграть на руку OpenAI и Anthropic

Отставка Дженсена Хуанга (Jensen Huang) с поста генерального директора Nvidia может изменить расстановку сил на рынке. Бывший руководитель компании был одним из наиболее влиятельных сторонников открытых ИИ-моделей и поддерживал их развитие не только публичными заявлениями, но и крупными инвестициями. Его уход способен ослабить позиции разработчиков открытых моделей и укрепить влияние таких компаний, как OpenAI и Anthropic.

Поддержка открытых моделей отвечала сразу нескольким стратегическим интересам Nvidia. Такие разработки позволяют компаниям, государственным организациям и исследователям самостоятельно загружать, изменять и запускать ИИ-модели, не полагаясь исключительно на сервисы отдельных поставщиков. Но для этого нужны вычислительные мощности, например ускорители Nvidia. Таким образом, развитие открытых моделей помогало производителю расширять клиентскую базу и снижать зависимость от нескольких крупнейших разработчиков ИИ.

При этом сами Anthropic и OpenAI заинтересованы в снижении зависимости от Nvidia. Крупные разработчики передовых ИИ-систем инвестируют в собственные ускорители и диверсифицируют поставщиков вычислительных ресурсов. Поэтому Nvidia для собственной безопасности необходима диверсификация клиентской базы. Чем больше участников обучают и используют ИИ, тем выше спрос на графические ускорители Nvidia.

Одним из наиболее заметных проектов, связанных с этой стратегией, стала линейка открытых моделей Nemotron. Хуанг лично поддерживал её развитие. Модели предназначены для агентных ИИ-систем, способных выполнять продолжительные задачи, а также решать сложные задачи рассуждения. По словам одного из сотрудников Nvidia, опрошенного TechCrunch, смена руководства не должна повлиять на дальнейшую разработку Nemotron.

При Хуанге Nvidia также активно вкладывала средства в формирование экосистемы открытого искусственного интеллекта. Компания рассматривала инвестиции в стартап Thinking Machines Lab и разработчика ИИ-моделей Groq, договорилась о партнёрстве с Reflection AI, а также согласовала приобретение платформы Hugging Face за $12,9 млрд. Пока неясно, будут ли эти инициативы реализованы в прежнем виде после смены руководства.

Влияние Хуанга распространялось и на американскую политику в области искусственного интеллекта. Ранее в этом году он подготовил открытое письмо, которое подписали представители 25 компаний, включая Microsoft, Meta✴, IBM и Palantir. Авторы призвали правительство США не вводить чрезмерные ограничения на распространение моделей с открытыми весами (open-weight). Поводом для обращения стали обсуждения в Вашингтоне возможных мер против китайских ИИ-разработчиков, которых обвиняли в краже интеллектуальной собственности американских компаний, в том числе Anthropic и OpenAI.

Позиция Хуанга фактически противостояла подходу разработчиков закрытых моделей, включая Anthropic и OpenAI. Последние выступали за более строгий контроль над распространением передовых ИИ-систем, ссылаясь на соображения безопасности. В Nvidia же считали, что чрезмерные ограничения могут затормозить развитие отрасли и ослабить конкурентоспособность американских разработчиков.

Теперь сторонники открытых моделей опасаются, что новый руководитель Nvidia будет менее активно продвигать эту повестку. Временно исполняющей обязанности генерального директора назначена финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress). Пока неясно, как она будет относиться к сделке с Hugging Face и дальнейшей поддержке открытой ИИ-экосистемы. Заметим, что при смене руководства приоритеты, сформированные прежним руководством компании, нередко отходят на второй план.

Отставка Хуанга может также усилить позиции сторонников более жёстких ограничений на китайские ИИ-технологии. Скандал вокруг его отношений с Элис Хуан (Alice Huang), бывшей руководительницей сингапурской Megaspeed, которую американские власти подозревают в связях с китайской разведкой, вновь привлёк внимание к его попыткам добиться смягчения экспортного контроля на поставки американских ускорителей в Китай.

Впрочем, уход Хуанга не означает автоматического прекращения развития открытых ИИ-моделей. Их поддерживает широкое сообщество разработчиков, исследователей и компаний, а сама Nvidia по-прежнему заинтересована в расширении клиентской базы, чему может способствовать открытый ИИ. Пока неясно, продолжит ли Nvidia при новом руководстве прежнюю политику в отношении открытых моделей и какие из запланированных сделок будут доведены до конца.