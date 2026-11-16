Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) сообщил в социальной сети X о планах по увеличению размеров и мощности космического корабля Starship следующего поколения, который может дебютировать под названием Starship V4.

«Длина Starship V4 составит около 70 метров — это примерно на 40 % больше прежнего размера, что позволяет увеличить запас топлива более чем на 60 %. Количество двигателей будет увеличено до девяти: добавятся ещё три двигателя Raptor-Vacuum. При этом сами двигатели версии V4 будут обладать повышенной тягой», — сообщил Маск в воскресенье вечером (15 ноября).

Текущая версия — Starship V3 — имеет длину 52 метра, а общая высота одноименной ракеты в собранном виде достигает 124 метра. Верхняя ступень Starship сейчас оснащается шестью двигателями Raptor V3, а 72-метровый ускоритель Super Heavy — 33 двигателями. По высоте одна только верхняя ступень версии V4 сравняется с двухступенчатой ракетой Falcon 9, при этом её диаметр составит 9 метров против 5,2 метра у головного обтекателя Falcon 9.

В августе 2025 года Маск публиковал план эволюции ракеты, согласно которому дебют Starship V4 ожидается в 2027 году, а общая высота системы в сборе с ускорителем должна была составить 142 метра (включая 61-метровую верхнюю ступень). В новой публикации глава SpaceX уточнил, что прежние оценки устарели, и общая высота ракеты V4 «вероятно, будет ближе к 150 метрам».

Заявление последовало за 15-м испытательным полётом Starship, проводившимся 13 ноября. Первоначальный план миссии предусматривал одновременный захват манипуляторами стартовой башни обеих ступеней. Ускоритель Super Heavy из-за срабатывания датчика низкого уровня топлива был отведён на приводнение в Мексиканский залив через 6,5 минуты после старта. Верхняя ступень Ship провела на орбите 22,5 часа, успешно развернула партию интернет-спутников Starlink V3 и 14 ноября впервые в истории была поймана башней обслуживания при возвращении на Землю.