Обещанное крупное обновление Anomalous Improvements («Аномальные улучшения») вышло из «беты» и стало доступно всем пользователям шутера Black Mesa от Crowbar Collective — ремейка оригинальной Half-Life, созданного с разрешения Valve.

Anomalous Improvements включает «значительные» улучшения производительности (в том числе «полностью оптимизированный» Зен), новые отражения (благодаря картам окружения с проекцией перспективы) и серьёзно усовершенствованное освещение.

Кроме того, Crowbar Collective переработала интерфейс Black Mesa с прицелом на полную поддержку геймпадов, адаптировала игру для Steam Deck и улучшила поддержку пользовательских модификаций.

Crowbar Collective также проделала большую работу по устранению самых разных неполадок — от крупных до совсем мелких. Список «некоторых» изменений в Anomalous Improvements доступен по этой ссылке.

«Мы говорим это часто, но по существу. Спасибо нашим игрокам и сообществу. Этот патч был бы невозможен без вашей поддержки и помощи. Мы ценим всех вас», — поделились в Crowbar Collective.

Релизная версия Black Mesa вышла в марте 2020 года эксклюзивно на площадке Steam. В рамках развернувшейся по случаю выпуска обновления акции до 30 ноября игру отдают за 177 рублей (скидка 75 %).

Примечательно, что релиз Anomalous Improvements состоялся в день 22-летия Half-Life 2 — легендарный шутер Valve дебютировал 16 ноября 2004 года и до сих пор остаётся новейшей номерной игрой серии. Но надолго ли?