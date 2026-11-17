Гендиректор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) вернулся к своим неоднозначным высказываниям по поводу оперативной памяти для ПК. «Проясню: я хочу, чтобы у людей было много оперативной памяти; у каждого должна быть возможность приобрести большой объём памяти для своего компьютера. И считаю, что самостоятельные эксперименты с техникой — это здорово», — заявил он.

Его высказывания в октябре вызвали споры. В интервью подкасту Cheeky Pint он заявил, что ситуация, когда большие объёмы оперативной памяти сосредоточены в ПК, а не центрах обработки данных — это «довольно ужасно». Впоследствии он уточнил свою позицию, отметив: «Хочу, чтобы у вас было очень много оперативной памяти», — и добавив, что его первоначальная реплика была «вырвана из контекста».

Работающие в отрасли искусственного интеллекта компании активно скупают доступные на рынке запасы оперативной памяти для своих ЦОД, что приводит к постоянному росту цен на электронику от смартфонов до игровых приставок. Комментируя проблемы с цепочками поставок, Альтман отметил, что OpenAI «в разное время сталкивалась с теми или иными ограничениями»: нехваткой памяти, сборкой серверных стоек, дефицитом мощностей ЦОД или отсутствием какого-либо отдельного компонента.

«Ещё несколько лет назад мы начали говорить, что миру необходимо значительно расширить цепочки поставок, особенно в области оперативной памяти», — заявил Сэм Альтман. За последние месяцы цены на неё резко выросли, напомнил он: «В мире не было создано достаточных мощностей, а теперь мы видим, что цены на DRAM — точно не скажу, но, кажется они выросли в пять, в семь раз, примерно так. Было бы гораздо лучше, если бы оперативной памяти в мире было в избытке. Мой комментарий, который был неверно истолкован, хотя в нём есть доля истины, от которой я не отказываюсь — сводится к следующему: если мы сталкиваемся с дефицитом памяти, то, возможно, оптимальным решением было бы — хотя здесь есть свои нюансы, например, применение локального оборудования для запуска моделей — сделать так, чтобы память можно было использовать совместно, чтобы она работала 100 % времени, а не простаивала в чём-то ПК. Другими словами, речь идёт о том, чтобы оптимально использовать ограниченный ресурс. Это, возможно, не главный аргумент для принятия решений, но именно это я имел в виду».

Сэм Альтман также прокомментировал уход Дженсена Хуанга (Jensen Huang) с поста гендиректора Nvidia, отметив, что он «знает недостаточно», чтобы судить, стоит ли возвращать Хуанга на эту должность.