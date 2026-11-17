Основанная ветеранами BioWare студия Archetype Entertainment обещала 17 ноября впервые показать женскую версию главного героя научно-фантастического ролевого экшена Exodus в духе Mass Effect и не обманула.

Напомним, по сюжету люди покинули Землю и борются за выживание в скоплении Центавра против могучих Небожителей. Спасти человечество от вымирания должен Джун Аслан — Странник, в котором смешались ДНК человека и Небожителя.

Мужскую версию Джуна разработчики Exodus демонстрировали с самого анонса (и даже изменили его дизайн после критики игроков), а женскую до сих пор держали в тайне. Настало время сбросить маски.

Первая демонстрация женской версии Джуна включает её дебютный трейлер и дневник разработки об особенностях героя, объединённые создателями Exodus в один 7-минутный ролик (прикреплён выше).

Archetype Entertainment также подтвердила актёров, которые подарят внешность мужской и женской версиям Джуна:

Актёры озвучки Exodus

В отличие от изначального дизайна Джуна-мужчины, внешность Джуна-женщины понравилась многим с первого взгляда. «Женская версия Джуна выглядит отлично. Выйди игра прямо сейчас, я бы её купил», — уверяет emresedefoglu.

Exodus выйдет 7 апреля 2027 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают грандиозную космическую оперу, захватывающие дух планеты, колоритных союзников и перевод на русский. Полноценного редактора персонажа в игре не будет.