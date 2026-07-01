Вот тебе и Mass Effect: вопреки надеждам игроков, в Exodus не будет полноценного редактора персонажа

Основанная ветеранами BioWare студия Archetype Entertainment прояснила один из самых туманных элементов своего научно-фантастического ролевого экшена Exodus в духе Mass Effect — персонализацию главного героя.

По словам разработчиков, за прошедшее с момента анонса Exodus время у пользователей накопилось много вопросов и надежд насчёт возможности настроить внешность своего Джуна Аслана.

Как и в Mass Effect, в центре сюжета Exodus — прописанный персонаж со своей историей. Но, если ролевой эпос BioWare позволял создать собственную версию капитана Шепарда, проект Archetype Entertainment пойдёт другим путём.

Вопреки надеждам фанатов, Exodus предложит лишь ограниченный набор опций для персонализации Джуна Аслана: выбор причёски, растительности на лице, цвета глаз и волос, макияжа и татуировок.

«Наш набор функций персонализации сосредоточен на тщательно подобранных параметрах, а не на полноценном редакторе персонажа с ползунками», — прояснили разработчики Exodus.

Пользователи остались горько разочарованы решением Archetype Entertainment не снабжать Exodus полноценным редактором персонажа. Некоторые даже заявили о пропаже интереса к игре в связи с анонсом.

Exodus выйдет в начале 2027 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают грандиозную космическую оперу, захватывающие дух планеты, колоритных союзников и ожесточённые битвы. В июне разработчики показали 20 минут геймплея.