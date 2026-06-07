«С возвращением, Mass Effect»: 20 минут геймплея ролевого боевика Exodus впечатлили фанатов

Как и было обещано, в ночь на 7 июня основанная ветеранами BioWare студия Archetype Entertainment устроила расширенную презентацию игрового процесса своего научно-фантастического ролевого экшена Exodus в духе Mass Effect.

По сюжету люди покинули Землю и борются за выживание в скоплении Центавра против могучих Небожителей. Спасти человечество от вымирания должен Джун Аслан — Странник, в котором смешались ДНК человека и Небожителя.

Игрокам во главе пёстрой компании напарников предстоит перемещаться по самым опасным уголкам космоса и исследовать древние руины в поисках средства от Гнили — смертоносного вируса, созданного Небожителями.

Новые скриншоты

В рамках 19-минутной демонстрации под комментарии руководителя разработки Exodus Криса Кинга (Chris King) показали:

настройку пола и внешности главного героя;

сражения в смертельно опасных мирах;

исследование древних руин Небожителей и павших цивилизаций;

напарников Джуна, включая колоритных людей и пробуждённых (разумных) животных;

систему моральных ориентиров Джуна (Паладин и Бессмертный), определяющих его личность;

важные решения, которые повлияют на развитие истории.

По словам Кинга, Exodus находится на финальном этапе производства. По мере приближения к релизу разработчики собираются делиться новыми кадрами и подробностями проекта.

Пользователи в комментариях остались в восторге от демонстрации Exodus. Зрители оценили широту возможностей, отполированность геймплейных кадров и переклички с Mass Effect. «Что ж, с возвращением, Mass Effect», — дождался IvesAguiar.

Exodus выйдет в начале 2027 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают грандиозную космическую оперу, захватывающие дух планеты, колоритных союзников и ожесточённые битвы. Поддержка русского языка всё ещё не заявлена.