За несколько лет до вступивших в 2022 году в силу экспортных ограничений США на поставки передовых полупроводников отдел продаж Nvidia познакомил китайского технологического гиганта Alibaba с Элис Хуан (Alice Huang) — женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая и участии в схемах по незаконному ввозу ускорителей искусственного интеллекта Nvidia в КНР.

Эти контакты, организованные Nvidia дважды за 2022 год, помогли Хуан и её компании привлечь Alibaba в качестве клиента. За счёт этого она, будучи новичком в сфере аренды вычислительных мощностей, получила банковские кредиты, которые использовались для финансирования закупок оборудования Nvidia. Часть приобретённых компаниями Хуан ускорителей размещалась в центрах обработки данных в Юго-Восточной Азии, а другая вопреки экспортным ограничениям США направлялась в Китай.

Активное содействие Nvidia установлению деловых связей между Alibaba и возглавляемой Элис Хуан Megaspeed служит подтверждением того, что при Дженсене Хуанге (Jensen Huang) компания, выступающая лидером рынка ИИ-ускорителей, помогала китайским компаниям получать доступ к своей продукции, обходя экспортные ограничения США, подчёркивает The Information. На тот момент правила экспорта запрещали лишь прямые поставки в Китай, но не препятствовали получению доступа к оборудованию через зарубежные структуры.

В период с 2023 по 2025 год сеть компаний Элис Хуан, в том числе Megaspeed и Shanghai Century Litong, поставила в Китай запрещённое ко ввозу в страну оборудование на сумму в несколько миллиардов долларов. Отвечая на вопрос о том, почему Nvidia организовала знакомство Alibaba и Элис Хуан представитель американского производителя заявил, что компания осуществляет «взаимодействие с частниками отрасли, чтобы обеспечить соблюдение постоянно меняющихся правил в отношении облачных сервисов, одновременно конкурируя за создание американской инфраструктуры во всех регионах, где это разрешается».

В 2022 году, когда Nvidia впервые познакомила представителей Alibaba с Элис Хуан, бум ИИ ещё не набрал оборотов. Общая выручка производителя за тот год составила $27 млрд — сейчас она выросла десятикратно. Тогда Alibaba выступала крупным покупателем ускорителей A100 — самых передовых на тот момент из ассортимента Nvidia. Таким ажиотажным спросом, как последовавшие за ними ускорители семейств Hopper и Blackwell, они ещё не пользовались, и Alibaba выступала для Nvidia важным клиентом.

Элис Хуан планировала построить бизнес по сдаче ускорителей в аренду облачным компаниям. Свои планы она реализовала в проекте Megaspeed, где в течение восьми месяцев оставалась управляющим директором, после чего покинула пост и формально разорвала связи с компанией. В августе 2022 года, спустя несколько месяцев после знакомства Alibaba и Элис Хуан, Белый дом ввёл экспортные ограничения на поставки ИИ-ускорителей в Китай, включая модель A100. Когда Alibaba столкнулась с трудностями при получении этого оборудования, сотрудники отдела продаж Nvidia вновь предложили китайскому технологическому гиганту воспользоваться услугами Megaspeed — базируясь в Юго-Восточной Азии, та могла бы предоставлять ускорители в аренду.

В 2023 году Элис Хуан рассказывала коллегам и клиентам о своих близких отношениях с Дженсеном Хуангом. На минувшей неделе он покинул пост гендиректора Nvidia, признавшись в супружеской измене — но имени Элис Хуан при этом не назвал.