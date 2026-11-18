Надежды владельцев взломанных консолей PS5 сыграть в бесплатную версию горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI от Rockstar Games на релизе разбились о темпы выпуска системных обновлений консоли.

Напомним, обновления прошивки PS5 выходят с частотой от двух недель до месяца, но в преддверии релиза GTA VI их публикация заметно ускорилась. За последние полтора месяца PlayStation выпустила уже четыре таких апдейта.

Новейший — версии 26.07-14.23.00 — вышел 17 ноября, весил 1,3 Гбайт и вслед за предыдущим принёс с собой «ряд исправлений для повышения безопасности системного программного обеспечения».

Стоит отметить, что три из четырёх последних обновлений прошивки PS5 касались вопросов безопасности. PlayStation прикладывает дополнительные усилия, чтобы защитить GTA VI от пиратов.

Американская ветвь службы поддержки PlayStation за сутки до выхода GTA VI подтвердила, что выпущенная версия 26.07-14.23.00 является обязательной для игры в будущий хит Rockstar на японской консоли.

В издании Push Square подметили, что обычно PlayStation оставляет пользователям больше времени на установку обновления, прежде чем сделать его обязательным, поэтому данную ситуацию можно назвать беспрецедентной.

GTA VI поступит в продажу 19 ноября для PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. В преддверии релиза игра заслужила звание самой высокооценённой за всю историю.