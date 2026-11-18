Правительство Нидерландов выступило против американской инициативы, которая предполагает распространение экспортных ограничений США на оборудование для производства полупроводников, поставляемое европейскими компаниями в Китай. Власти страны посчитали недопустимым, чтобы Вашингтон самостоятельно определял правила торговли для нидерландских производителей, в том числе ASML.

Поводом для разногласий, как сообщает Politico, стал двухпартийный законопроект MATCH Act, набирающий поддержку в Конгрессе США. Он предусматривает, что Нидерланды, Япония и другие союзники должны в течение 150 дней привести ограничения на продажу и обслуживание оборудования для производства передовых чипов в Китае в соответствие с американскими правилами. В противном случае Министерство торговли США сможет распространить собственные экспортные ограничения на оборудование, поставляемое из этих стран.

Особенно серьёзные последствия инициатива может иметь для ASML, крупнейшего нидерландского производителя литографического оборудования, так как на Китай в прошлом году пришлось почти треть выручки компании. Законопроект предусматривает дополнительные ограничения на поставки оборудования для производства чипов, а также на обслуживание уже проданного оборудования.

При этом Нидерланды ещё в 2023 году самостоятельно ввели ограничения на экспорт некоторых установок для глубокого ультрафиолетового излучения (DUV), а самые передовые литографические системы с экстремальным ультрафиолетовым излучением (EUV) ASML в Китай никогда не поставляла.

В ASML предупреждают, что дальнейшее ужесточение ограничений может оказаться контрпродуктивным. Финансовый директор компании Роджер Дассен (Roger Dassen) ранее раскритиковал законопроект, отметив, что ограничения поставок оборудования лишь ускорят развитие китайских технологий. Против американского подхода выступил и нидерландский депутат Европарламента Барт Гроотхёйс (Bart Groothuis), указавший на противоречие: США требуют ограничить поставки оборудования для производства чипов, одновременно продолжая продавать Китаю собственные передовые ИИ-ускорители.

Проблема затрагивает не только интересы ASML, поскольку производство литографических установок зависит от международной сети поставщиков. Например, немецкая Zeiss выпускает высокоточные линзы и зеркала, используемые в оборудовании нидерландской компании. Поэтому последствия законопроекта MATCH Act могут затронуть и другие европейские предприятия.

Поддержка законопроекта в Вашингтоне усилилась после появления сообщений о связях бывшего главы Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) с предполагаемой китайской шпионкой. Сторонники инициативы считают, что доступ Пекина к передовым технологиям необходимо ограничить, а американские меры не будут эффективными без участия союзников. Однако критики указывают на противоречивость такой политики и настаивают, что экспортный контроль должен согласовываться между странами, а не навязываться одной из них.