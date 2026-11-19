Фанаты не стали дожидаться действий от Rockstar Games и «портировали» на ПК в улучшенном виде криминальный боевик с открытым миром GTA VI практически одновременно с релизом игры на консолях.

Напомним, GTA VI на PS5, Xbox Series X и S работает при 30 кадрах/с (и это в лучшем случае). О поддержке 60 кадров/с на современных приставках остаётся только мечтать — даже PS5 Pro для этого «недостаточно мощная».

Как подметил портал Videocardz, пользователи нашли способ задействовать в GTA VI нейронный рендеринг Nvidia DLSS 5 и функцию генерации кадров для повышения качества изображения и быстродействия игры до 60 и 120 кадров/с.

Метод предполагает запуск GTA VI на PS5, трансляцию игры на ПК с помощью карты захвата или Remote Play и интеграцию DLSS 5 посредством инструмента Veyra — для упрощения настройки предназначена утилита от моддера Phosphen.

Veyra ищет дубликаты кадров в видеопотоке с частотой 60 Гц, удаляет их и генерирует промежуточные. Другими словами, плавнее становится лишь картинка, но не игра — симуляция и отклик на действия пользователя работают при 30 кадрах/с.

Стоит отметить, что это не полноценная поддержка DLSS 5 от Rockstar. Официальная реализация использовала бы данные игрового движка, которые недоступны приложению, обрабатывающему уже готовый видеопоток.

GTA VI поступила в продажу сегодня, 19 ноября, только для PS5, Xbox Series X и S по цене от $80 до $100. Версия для ПК пока официально не подтверждена, но, по слухам, выйдет уже в первом квартале 2027 года.