Долгожданный криминальный боевик с открытым миром GTA VI от студии Rockstar Games слегка разочаровал технических экспертов из издания Digital Foundry производительностью, но иначе быть и не могло.

Напомним, Rockstar в преддверии релиза GTA VI подтвердила, что игра «нацелена» на частоту 30 кадров/с, даже в случае PS5 Pro. От вопроса о появлении в проекте потенциальной поддержки 60 кадров/с руководство студии уклонялось.

Фанаты надеялись, что GTA VI снабдят режимом повышенной производительности (если не 60 кадров/с, то хотя бы 40 кадров/с) после релиза, но директор Rockstar по производству технологий Марк Чемберс (Marc Chambers) принёс плохие вести.

«Хотя центральный процессор PS5 Pro немного лучше по сравнению с базовой PS5, [консоль] недостаточно мощна, чтобы воспроизводить комплексную симуляцию игры при более высокой кадровой частоте», — заявил Чемберс в интервью Kotaku.

Старший вице-президент Rockstar по технологиям Джонатон Эшкрофт (Jonathon Ashcroft) в разговоре с TechRadar добавил, что выбранная студией для GTA VI кадровая частота предлагает «правильный баланс между графикой, симуляцией и геймплеем».

Согласно тестам Digital Foundry, консоли текущего поколения не всегда выдают в GTA VI даже 30 кадров/с. Впрочем, история показывает, что релизная версия новой GTA — неизменно худшая (см. GTA V), так что дальше может быть только лучше.

GTA VI поступила в продажу сегодня, 19 ноября, только для PS5, Xbox Series X и S. Добиться 60 кадров/с в игре наверняка можно будет на ПК — компьютерная версия пока не подтверждена, но, по слухам, выйдет уже в первом квартале 2027 года.