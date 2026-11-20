Наделавший шума серией «слитых» отрывков геймплея GTA VI хакер Cyberleek спустя месяц молчания вернулся с новой утечкой криминального боевика с открытым миром от Rockstar Games (принадлежит Take-Two Interactive).

Напомним, в последний раз Cyberleek выходил на связь в октябре. Тогда активист пообещал не выкладывать сюжетный режим GTA VI в открытый доступ, если Take-Two в свою очередь оставит его в покое.

Спустя месяц и впервые после релиза GTA VI хакер вернулся — на этот раз с почти законченной ноябрьской сборкой игры для Xbox (версия 1.0.2.1, вес 208,5 Гбайт). Единственное, чего не хватает — исполняемого файла.

В обращении к игрокам Cyberleek пригрозил опубликовать недостающий файл 23 ноября. Если рыночная капитализация криптовалюты Cyberleek достигнет $15 млн ($1,4 млн на момент публикации), это произойдёт ещё быстрее.

«На этот раз сборка для Xbox, а не PC. CL всё равно. Сообщество за неделю запустит [игру] через эмулятор и выйдет далеко за рамки 30 кадров/с. Не зря CL говорил вам не предзаказывать. Это одна из причин», — заявил Cyberleek.

Take-Two Interactive уже запустила расследование в отношении Cyberleek, однако никаких результатов оно пока не достигло. Тем временем взломщик Rockstar Арион Куртаж (Arion Kurtaj) признал вину и ожидает приговора.

GTA VI вышла 19 ноября только на PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. Не дожидаясь официального порта, геймеры нашли способ запустить игру на ПК с DLSS 5 и генерацией кадров.