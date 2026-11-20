GTA VI испытывает интернет-инфраструктуру на прочность, привлекая миллионы зрителей. В первые часы после выхода игры прямые трансляции на Twitch, YouTube и других платформах набрали почти 8 миллионов просмотров. По данным оператора точек обмена интернет-трафиком DE-CIX, глобальный релиз GTA VI на игровых консолях PlayStation 5, Xbox Series X и S, привёл к установлению нового рекорда по объёму трафика.

Новые рекорды трафика были зафиксированы на прошлой неделе во время предварительной загрузки игры. В среду вечером показатели по всему миру вновь превысили средние значения: в Чикаго — 1,22 Тбит/с, Нью-Йорке — 2,44 Тбит/с, Мадриде — 1,43 Тбит/с, Лиссабоне — 79,9 Гбит/с, Дубае — 1,25 Тбит/с, Сингапуре — 627 Гбит/с и Франкфурте — 22,15 Тбит/с.

Выход GTA VI вызвал беспрецедентный интерес к прямым трансляциям. Вечером 18 ноября пропускная способность сетей DE-CIX по всему миру достигла рекордного уровня — 33,03 Тбит/с, а объём передаваемых данных в период запуска GTA VI оказался на 25 % выше обычных показателей.

Во время запуска игра установила рекорды по количеству зрителей: в пиковый момент число одновременно смотрящих трансляции на различных платформах достигло 7,91 миллиона человек. Согласно предварительным данным, на отдельных площадках были зафиксированы следующие пиковые показатели: 3,31 миллиона зрителей на Twitch, 3,22 миллиона на YouTube и 1,50 миллиона на Kick. Свой вклад в общую аудиторию внесли и другие платформы.

По информации сервиса Stream Charts, GTA VI обошла League of Legends, установив рекорд по количеству одновременных зрителей за всю историю Twitch. По данным стримингового сервиса Twitch всего через шесть часов после выхода игры в Новой Зеландии количество зрителей трансляций по GTA VI на платформе превысило предыдущий рекорд, установленный в 2020 году игрой Valorant (1,7 миллиона одновременных зрителей).

В целом, показатели просмотров на Twitch выросли на 111 % по сравнению с предыдущей неделей. Всего за несколько часов после начала трансляций общее время просмотра GTA VI исчислялось «десятками миллионов часов» — по оценке Twitch, это «эквивалентно более чем 1500 годам непрерывного просмотра».