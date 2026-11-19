Не успел амбициозный криминальный боевик с открытым миром GTA VI от разработчиков из студии Rockstar Games (принадлежит Take-Two Interactive) поступить в продажу, как уже начал бить рекорды популярности.

По данным StreamCharts, вслед за релизом GTA VI привлекла 7,9 млн зрителей суммарно на Twitch, YouTube и Kick — это в четыре с половиной раза превышает предыдущий рекорд, установленный Valorant во время закрытой «беты».

Тем временем конкретно на Twitch за стримами из категории GTA VI в определённый момент следили более 3,3 млн человек — прошлый ориентир для видеоигр (3,1 млн) был установлен в 2022 году и принадлежал League of Legends.

Администрация Twitch также поделилась с изданием IGN другими статистическими показателями GTA VI на платформе:

игра побила показанный Valorant в 2020 году рекорд Twitch в размере 1,7 млн одновременных зрителей;

за «пару часов» после релиза в Новой Зеландии (там игра стартовала раньше других регионов) проект собрал десятки миллионов часов просмотров;

ведущий стример по играм серии Rubius привлёк 311 тыс. зрителей за первый час своей трансляции по GTA VI;

благодаря новинке аудитория Twitch за последние семь дней выросла на 111 % по сравнению с прошлой неделей.

GTA VI поступила в продажу сегодня, 19 ноября, только для PS5, Xbox Series X и S по цене от $80 до $100. Версия для ПК пока официально не подтверждена, но, по слухам, выйдет уже в первом квартале 2027 года.

Согласно тестам Digital Foundry, консоли текущего поколения не всегда выдают в GTA VI даже 30 кадров/с. О поддержке 60 кадров/с на современных приставках остаётся только мечтать — даже PS5 Pro для этого «недостаточно мощная».

В преддверии премьеры GTA VI заслужила звание самой высокооценённой игры за всю историю и, если верить трекеру аналитической компании Sensor Tower, продалась в количестве 17 млн копий.