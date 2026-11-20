Основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) на протяжении десятилетий использовал публичные унижения и угрозы в качестве инструмента управления сотрудниками. Подобная практика привела к жалобам со стороны руководителей и как минимум двум внесудебным соглашениям, одно из которых обошлось компании более чем в $1 млн.

Об этом рассказали журналисты The New York Times (NYT), изучив сотни страниц судебных документов и опросив более десятка нынешних и бывших сотрудников Nvidia. По словам собеседников издания, Хуанг регулярно критиковал подчиненных в присутствии коллег, допускал личные оскорбления и угрозы физической расправы. При этом он представлял подобное обращение как необходимое условие достижения высоких результатов. «Я лучше заставлю тебя достичь величия, даже если для этого придется подвергнуть тебя мучениям, потому что я верю в тебя», — сказал Хуанг однажды одному из подчинённых.

В последние годы, когда стремительный рост стоимости Nvidia сделал многих работников миллионерами, Хуанг начал жаловаться, что материальное вознаграждение больше не обеспечивает необходимой мотивации. По словам трех источников, он прямо заявлял руководителям, что заставить обеспеченных сотрудников работать интенсивнее можно с помощью унижения.

Один из наиболее серьезных конфликтов произошел в 2004 году. Майкл Уинстон (Michael Winston), занимавший должность старшего вице-президента Nvidia по кадровым вопросам, присутствовал на двухдневном выездном совещании примерно 50 сотрудников. Согласно его записям, Хуанг неоднократно угрожал подчиненным физической расправой. Уинстон утверждал, что присутствовавшие были напуганы и просили его вмешаться.

Когда кадровый руководитель попытался объяснить основателю Nvidia юридические последствия такого поведения, тот, по утверждению Уинстона, назвал публичные унижения своеобразным обрядом посвящения для новых работников. Хуанг якобы проверял таким способом сотрудников в течение первых шести месяцев их работы, выясняя, насколько они готовы терпеть подобное обращение.

В ноябре 2004 года Уинстона уволили. Он обвинил руководство в преследовании за попытки защитить сотрудников и пригрозил судебным разбирательством. Впоследствии Nvidia заключила с ним конфиденциальное соглашение на сумму более $1 млн. При этом стороны не признали правонарушений. Еще один трудовой спор с бывшим юристом компании Стивеном Петтигрю (Stephen Pettigrew) завершился внесудебным урегулированием в 2009 году.

По словам бывших работников, подобные эпизоды происходили и позднее. В 2019 году Хуанг публично отчитал одного из руководителей отдела продаж за упущенный контракт на участие в создании государственного суперкомпьютера стоимостью сотни миллионов долларов. Сотрудник в ответ бросил свой пропуск в сторону главы Nvidia, после чего Хуанг немедленно принял его отставку.

Журналисты также выяснили, что жесткий стиль руководства перенимали другие менеджеры, включая дочь основателя компании Мэдисон Хуанг (Madison Huang). Согласно изученной NYT записи одного из совещаний, после ее резких замечаний руководительница подразделения была вынуждена прервать разговор из-за приступа тревоги.

Представитель Хуанга Джон Фишер (John Fisher) отверг обвинения Уинстона, назвав их выдумками уволенного сотрудника. По его словам, многочисленные выступления работников в поддержку основателя Nvidia опровергают подобные заявления. Сама компания отказалась комментировать выводы расследования.

Несмотря на описанные журналистами методы управления, Хуанг сохраняет значительную поддержку внутри Nvidia. После его отставки сотрудники потребовали вернуть основателя компании на руководящую должность. Многие из них отмечали его глубокое понимание технологий, личное участие в разработках и готовность помогать подчиненным.

Временная глава Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress) столкнулась с открытым недовольством части коллектива. Некоторые инженеры даже пригрозили увольнением, если совет директоров не восстановит Хуанга в должности. Однако руководство компании заявило, что не намерено пересматривать решение об отставке основателя.