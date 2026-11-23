Нашумевший криминальный боевик с открытым миром GTA VI от Rockstar Games стал самой высокооценённой игрой за всю историю агрегатора Metacritic, а пользователи портала устроили новинке иной приём.

Напомним, GTA VI заслужила на Metacritic рейтинг 99 %. Благодаря этому новинка опередила легендарную The Legend of Zelda: Ocarina of Time по дополнительным показателям и стала самой высокооценённой игрой в истории.

Судя по обзорам GTA VI от аудитории Metacritic, на звание игры поколения блокбастер Rockstar Games не претендует. К моменту публикации пользовательский рейтинг проекта застыл на отметке 5,6 из 10 (PS5) и 5,3 из 10 (Xbox).

Пользователи сетуют на 30 кадров/с в консольных версиях, отсутствие игры на ПК, геймплейные ограничения, низкий темп повествования, плоских персонажей и прочие неугодные им элементы.

Как минимум часть негативных обзоров — от поклонников The Legend of Zelda: Ocarina of Time, пользовательский рейтинг недавнего ремейка которой на Metacritic пострадал от фанатов GTA VI.

Стоит отметить, что для оценки игры на Metacritic необязательно иметь её в своей библиотеке — рейтинг может выставить любой пользователь агрегатора. Сколько из 98,7 тыс. таких обзорщиков сыграло в GTA VI, неясно.

GTA VI вышла 19 ноября на PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. Смешанные отзывы на Metacritic не помешали игре установить новый рекорд индустрии развлечений.