Аналитики из компании Sensor Tower недооценили успехи криминального боевика с открытым миром GTA VI от принадлежащей Take-Two Interactive студии Rockstar Games. Раскрыты официальные данные по продажам игры.

Напомним, предзаказы GTA VI были открыты пять месяцев — с 25 июня. По данным Sensor Tower, за прошедшее с тех пор время игра продалась в количестве 24,58 млн копий и заработала 2,36 млрд.

Как сообщила Rockstar в пресс-релизе Take-Two, реальность оказалась даже краше прогнозов аналитиков. Предрелизные продажи GTA VI составили 32,5 млн копий, а выручка за этот период достигла $3,79 млрд.

Take-Two подчеркнула, что достигнутый результат делает запуск GTA VI самым успешным за всю историю индустрии развлечений и является новым абсолютным рекордом среди всех платформ и форматов.

«С релизом [GTA VI] мы входим в новую главу Rockstar Games <...>. Мы невероятно польщены откликом игроков по всему миру и несказанно рады разделить этот момент с вами», — заявил президент и сооснователь студии Сэм Хаузер (Sam Houser).

События GTA VI разворачиваются в как никогда большом и отзывчивом открытом мире штата Леонида. По сюжету преступники Джейсон Дюваль и Лусия Каминос в попытке заработать лёгкие деньги оказались втянуты в криминальный заговор.

GTA VI вышла 19 ноября только на PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. В преддверии релиза новинка заслужила звание самой высокооценённой игры за всю историю.