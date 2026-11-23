Mercedes-Benz первой в Германии получила разрешение на использование системы автоматизированного вождения, способной самостоятельно управлять автомобилем не только на автомагистралях, но и на городских улицах. Немецкий автопроизводитель опередил Tesla в борьбе за местный рынок: его MB.Drive Assist Pro умеет перестраиваться, проезжать перекрестки, реагировать на светофоры и выполнять большинство маневров по маршруту.

Решение немецкого регулятора дает Mercedes-Benz преимущество в конкурентной борьбе с Tesla за европейских покупателей. Американская компания также добивается расширения допуска своей системы Full Self-Driving (FSD) в Евросоюзе, однако ее распространение пока ограничено регуляторными требованиями отдельных стран.

Разработанная совместно с Nvidia система MB.Drive Assist Pro получила разрешение в соответствии с требованиями нового регламента ООН №171, регулирующего работу современных систем помощи водителю (Driver Control Assistance Systems, DCAS). Документ устанавливает требования безопасности для технологий, способных управлять автомобилем на протяжении маршрута, а не только на отдельных участках дороги.

MB.Drive Assist Pro позволяет автомобилю самостоятельно перестраиваться между полосами, выполнять повороты на перекрестках, выбирать нужное направление движения, тормозить перед светофорами и возобновлять движение после остановки. Система также поддерживает движение по загородным трассам и автомагистралям, включая съезды с них.

При этом технология соответствует второму уровню автоматизации SAE и не освобождает водителя от ответственности за управление автомобилем. Человек обязан постоянно следить за дорожной обстановкой и при необходимости вмешиваться в работу автоматики. Таким образом, речь идет о расширенной системе помощи водителю, а не о полноценном беспилотном автомобиле.

Первыми воспользоваться новой технологией смогут участники программы раннего доступа в Штутгарте и Мюнхене. Ее запуск намечен на декабрь 2026 года, а полноценный выход MB.Drive Assist Pro на немецкий рынок запланирован на первую половину 2027 года. В дальнейшем Mercedes-Benz рассчитывает распространить систему на другие модели легковых автомобилей и фургонов, включая машины с различными типами силовых установок.

Для совместимых автомобилей, уже находящихся у покупателей, новые функции можно будет активировать с помощью обновления программного обеспечения по беспроводной сети. Стоимость системы и точный перечень поддерживаемых моделей производитель объявит позднее. При этом вступление в силу гармонизированных требований в январе 2027 года может упростить распространение технологии на другие европейские рынки.

Технической основой MB.Drive Assist Pro служат разработки Nvidia. Ранее партнеры уже продемонстрировали возможности системы во время поездки на Mercedes-Benz CLA из Вудсайда в центр Сан-Франциско. Nvidia рассматривает автомобильные технологии как одно из ключевых направлений развития своего бизнеса наряду с искусственным интеллектом для центров обработки данных.

Впрочем, Tesla также добилась определенных успехов в Европе. В апреле 2026 года нидерландский регулятор RDW одобрил использование FSD на территории страны. Для распространения этой технологии на весь Евросоюз необходимо отдельное согласование. Как и система Mercedes-Benz, европейская версия FSD требует постоянного контроля со стороны водителя.