Нидерландский регулятор одобрил ПО Tesla для автономного вождения в стране

Нидерландский регулятор RDW одобрил систему частично автоматизированного вождения Tesla, известную как Full Self-Driving. Это первое подобное разрешение для программного обеспечения FSD в Европе, которое может также получить одобрение во всех странах Евросоюза.

Источник изображения: Tesla

Организация RDW, занимающаяся одобрением и регистрацией транспортных средств в Нидерландах, объявила о своём решении в пятницу. Согласно заявлению регулятора, водители в стране смогут «использовать систему немедленно». По сообщению Bloomberg, RDW также намерена подать заявку в Европейскую комиссию на одобрение системы во всём ЕС. Для разрешения использования программного обеспечения в регионе потребуется голосование всех стран-членов союза.

Bloomberg отмечает, что отношения Tesla с нидерландским регулятором были напряжёнными. В ноябре производитель электромобилей сообщил, что работает с RDW и ожидает положительного результата в феврале, однако тогда организация заявила, что не гарантирует одобрение. Генеральный директор Илон Маск (Elon Musk) неоднократно критиковал процессы регуляторного одобрения системы в Европе, но в пятницу поблагодарил регулятора, одновременно назвав процедуру RDW «чрезвычайно строгой» в серии публикаций в своей социальной сети X.

Программное обеспечение FSD от Tesla не считается полностью автономным и требует постоянного контроля со стороны человека. В своём объявлении нидерландский регулятор подчеркнул, что одобренная в Европе система отличается от версии FSD, используемой в США, так как Европа предъявляет иные и более строгие требования к безопасности и экологии при допуске транспортных средств в эксплуатацию. Поэтому программные версии и функциональность американских и европейских автомобилей отличаются друг от друга.

Теги: голландия, автопилот, tesla, fsd, нидерланды
голландия, автопилот, tesla, fsd, нидерланды
