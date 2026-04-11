Tesla начала борьбу с «обманками», позволяющими активировать автопилот в странах, где он официально не предлагается

Исторически компания Tesla разрабатывала и совершенствовала фирменные технологии активной помощи водителю, используя собираемые в США данные. Однако, географические ограничения на их практическое использование клиентами имеют не техническое, а юридическое происхождение. Понятно, что нашлись желающие активировать FSD за пределами США, но Tesla начала бороться с такими «ловкачами».

Логика компании вполне понятна, ведь если транспортное средство Tesla под управлением автоматики попадёт в ДТП в той стране, где применение FSD не одобрено официально, именно она будет обвинена в последствиях происшествия. Как поясняет Electrek, на рынке присутствуют технические решения, которые позволяют неофициально активировать FSD в тех регионах, где опция компанией Tesla официально не предлагается. В отдельных случаях FSD можно заставить работать даже в тех уголках планеты, где продукция Tesla вообще не должна продаваться.

По словам источника, уже сложился рынок неофициально распространяемых устройств стоимостью около 500 евро, которые подключаются к CAN-шине электромобилей Tesla и снимают географическое ограничение на использование FSD. Желающие воспользоваться подобным трюком нашлись в Европе, Южной Корее, Китае и Турции, но недавно многие из них столкнулись с противодействием со стороны Tesla. Специалисты компании удалённо подключились к бортовому компьютеру электромобилей, обнаружили «обманки» и откатили возможности автоматики до базовой функции Autopilot, восстановив блокировку FSD. Доступа к этому программному комплексу лишились даже те, кто его оплатил. Кроме того, они получили письма от Tesla с уведомлением об отказе компании от исполнения гарантийных обязательств и признанием подобных сторонних устройств источником угроз в сфере кибербезопасности.

В юрисдикции Южной Кореи попытки такой модификации бортового ПО электромобилей Tesla вообще караются штрафом до $13 200 или лишением свободы на срок до двух лет. В этой стране FSD официально доступна только для импортируемых из США электромобилей Tesla Model S, Model X и Cybertruck. Поставляемые в Южную Корею из Китая Model 3 и Model Y официально лишены возможности использовать FSD на территории первой из стран. Покупатель может авансом заплатить за доступ к FSD требуемые $6000, но функция не станет активна до тех пор, пока этого не пожелает сама Tesla.

По данным Electrek, руководство Tesla можно уличить в лицемерии по отношению к подобным методам обхода фирменных ограничений в сфере автопилота. Например, один из американских блогеров регулярно делится записями своих поездок, на протяжении которых он не касается руля ни разу, хотя в текущем варианте работы FSD это официально не допускается. Принято считать, что на электромобиле этого блогера стоит «обманка», которая позволяет избежать требования постоянно держать руки на руле. При этом сам Илон Маск (Elon Musk) ссылался на видеозаписи этого источника для демонстрации совершенства фирменных технологий Tesla. К деятельности компании приковано внимание регуляторов по всему миру, а потому она не заинтересована в усугублении ситуации с юридической ответственностью за применение фирменных функций не по инструкции или за пределами регионов, в которых оно разрешено законом.