Илон Маск (Elon Musk) признал, что ИИ-подразделение его компании SpaceX отстает от конкурентов в сфере передовых ИИ-моделей, и потребовал от сотрудников сосредоточиться на заработке от аренды вычислительных мощностей сторонним клиентам. Компания получает миллиарды долларов от Anthropic и Google, тогда как её собственные разработки пока не приносят сопоставимых доходов.

Как выяснила The New York Times (NYT), Маск все чаще оценивает эффективность ИИ-подразделения не по результатам тестирования нейросетей, а по выручке, которую приносит каждый графический процессор. В августе предприниматель даже временно переименовал внутренний чат инженерной команды в «Продавайте вычислительные мощности, потому что мы не можем конкурировать».

В одном из сообщений сотрудникам Маск подчеркнул, что главным показателем конкурентоспособности должна стать выручка на один GPU, а не результаты тестов производительности ИИ-моделей. По его мнению, компании, неспособные окупать дорогостоящие ускорители, рискуют обанкротиться либо вынуждены превращаться в поставщиков вычислительных ресурсов.

Такая стратегия уже приносит SpaceX значительные доходы. Anthropic арендует мощности компании по соглашениям общей стоимостью до $120,5 млрд, рассчитанным до 2029 года. После предоставления всех предусмотренных контрактами ресурсов, ожидаемого в декабре 2026 года, ежемесячные платежи могут достигнуть $3,1 млрд. При этом договоренности допускают расторжение с предварительным уведомлением за 90 дней после завершения первоначальных обязательных периодов.

Еще одним крупным заказчиком выступает корпорация Google, которая также арендует вычислительную инфраструктуру SpaceX. По данным NYT, ИИ-подразделение SpaceXSI уже формирует более половины выручки всей компании. Anthropic еще в третьем квартале стала крупнейшим клиентом SpaceX, обеспечив более трети ее квартальных доходов.

Одновременно Маск усиливает контроль за использованием вычислительных ресурсов собственными разработчиками. По информации издания, он требует от инженеров обосновывать необходимость выделения дорогостоящих GPU и пересматривает финансирование проектов, которые не демонстрируют достаточной коммерческой отдачи.

В сентябре SpaceX закрыла направление по разработке ИИ-компаньонов. Часть специалистов, занимавшихся проектом Digital Optimus по созданию виртуальных ИИ-сотрудников, перевели на развитие основных возможностей Grok. Кроме того, компания расформировала команду из 60 человек, работавшую над инструментом генерации изображений и видео Grok Imagine.

При этом SpaceX продолжает наращивать инфраструктуру. Компания ранее построила суперкомпьютер Colossus в Мемфисе всего за 122 дня, а теперь намерена вложить еще $74 млрд в центры обработки данных в Аризоне и Техасе. Однако использование Colossus для обучения собственных моделей оказалось сопряжено с техническими трудностями. Из-за проблем с объединением вычислительных кластеров SpaceX предпочла сдать значительную часть его ресурсов сторонним заказчикам.

По оценке аналитика Morningstar Research Николаса Оуэнса (Nicolas Owens), SpaceX сейчас зарабатывает на аренде вычислительных мощностей значительно больше, чем на собственном чат-боте Grok. При этом предоставление инфраструктуры Anthropic и Google фактически помогает компаниям, с которыми Маск пытается конкурировать на рынке генеративного ИИ.

Сам предприниматель публично выражает уверенность в дальнейшем росте этого бизнеса. Во время конференции NYT DealBook 18 ноября он заявил, что Anthropic с высокой вероятностью продолжит арендовать мощности SpaceX и заинтересована в дополнительных ресурсах. По словам Маска, потенциальная потребность заказчика может составить еще 10 ГВт вычислительной инфраструктуры.