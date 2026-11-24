Отменённая ролевая игра Mass Effect: Universe с закрытием студии BioWare, наверное, уже никогда не увидит свет, однако это не мешает новым деталям несостоявшегося космического эпоса бередить истерзанные души фанатов серии.

Автор романа Mass Effect: Annihilation и сценаристка Mass Effect: Universe Кэтрин М. Валенте (Catherynne M. Valente) рассказала о работе над отменённой игрой на форуме Reddit в рамках недавней сессии вопросов и ответов.

События Mass Effect: Universe должны были развернуться спустя 600 лет после финала трилогии. По словам Валенте, несмотря на такой промежуток, команда прилагала все усилия, чтобы концовки Mass Effect 3 не были забыты.

«Упорно, очень долго и кропотливо [мы] работали над тем, как обыграть концовки так, чтобы это всех не взбесило (или хотя бы не взбесило окончательно), чтобы у игроков не возникло ощущения, будто всё было бессмысленно», — раскрыла Валенте.

Сценаристка признала, что это была «чертовски сложная задача», но команда пришла к «неплохому результату». Раскрыть больше подробностей Валенте помешали действующие соглашения о неразглашении.

Что ещё Валенте рассказала об игре:

все персонажи, которые физически могли дожить до событий Mass Effect: Universe, могли в ней появиться;

пользователи смогли бы узнать о судьбе напарников из оригинальной трилогии (Гаррус, Тали, Рекс и другие);

фанаты Mass Effect: Andromeda получили бы ответы на самые жгучие вопросы вроде личности загадочного благодетеля, профинансировавшего инициативу «Андромеда»;

поклонникам видеоигр (и Mass Effect в частности) угодить очень сложно, поэтому решение проблемы концовок Mass Effect 3 было не единым, а множественным — в каком смысле, сценаристка объяснить не смогла;

чего в Mass Effect: Universe делать бы точно не стали, так это признавать одну из концовок Mass Effect 3 каноном;

сценаристы готовили для проекта невиданные доселе расы.

Отмена Mass Effect: Universe и закрытие BioWare стали частью реструктуризации Electronic Arts после перехода под контроль Саудовской Аравии. По слухам, игра оказалась жертвой «Звёздных войн».